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Глава МИД Эстонии: Киев имеет право атаковать территорию РФ

Сергей Ромашенко
23 августа 2023 г.

Украина имеет полное право защищаться от агрессии, указал Маргус Цахкна. В интервью DW он подчеркнул важность присоединения Украины к НАТО и Европейскому Союзу.

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Главы МИД Эстонии и ФРГ Маргус Цахкна и Анналена Бербок в Берлине
Главы МИД Эстонии и ФРГ Маргус Цахкна и Анналена Бербок в БерлинеФото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул твердую поддержку Украины, обороняющейся от вооруженной агрессии со стороны России, и выступил в поддержку ударов, наносимых по российской территории. "Украина имеет все права защищаться, в том числе используя атаки по российской территории", - сказал он в интервью медиакомпании DW, обнародованном в среду, 23 августа.

Цахкна отметил, что в данном случае речь идет не о военном конфликте, основанном на нормах международного права, а о "геноциде, депортации детей", и потому нужно относиться с пониманием к атакам по территории РФ.

Членство Украины в НАТО

Глава МИД Эстонии подчеркнул важность вступления Украины в НАТО и ЕС, отметив, что после войны Украина будет единственной страной, имеющей опыт военного конфликта с Россией с применением натовских вооружений. "Мы должны начать переговорный процесс, официальный процесс переговоров о присоединении Украины к Европейскому Союзу", - сказал он.

"Украинцы не будут сотрудничать с россиянами, их место с нами. У партнеров Украины есть возможность принять украинцев, ведь они разделяют наши ценности, а это очень и очень важно", - отметил Цахкна. Он также выразил надежду на то, что в следующем году Украина будет отмечать День независимости 24 августа на своих улицах, подчеркнув важность вытеснения российских войск за пределы Украины и восстановления ее территориальной целостности.

Маргус Цахкна находится с визитом в Берлине. Он уже провел переговоры с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Основной темой было европейское сотрудничество на фоне войны России против Украины, а также двухсторонняя кооперация между Эстонией и Германией в сфере энергетического перехода и безопасности.

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