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Александр Шалленберг
Глава МИД Австрии Александер ШалленбергФото: Lisa Leutner/AP Photo/picture alliance
КонфликтыАвстрия

Глава МИД Австрии: Россия останется угрозой на годы

Александра Иванова
28 мин. назад

По словам Александера Шалленберга, на фоне угрозы со стороны России Украине нужны гарантии безопасности Запада.

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"Россия останется угрозой еще на многие годы. Поэтому Украина нуждается в гарантиях безопасности Запада", - такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью немецкой газете Die Welt перед встречей глав МИД  стран - членов ЕС, запланированной на понедельник, 22 мая.

При этом глава австрийской дипломатии выразил мнение, что до конца текущего десятилетия в России вряд ли сменится политическое руководство. "Я не исхожу из того, что политическая система и политическое руководство в России существенно изменятся до конца этого десятилетия. Нам придется жить с тем, что наши отношения с Россией останутся испорченными из-за того, что не хватает самого главного капитала: доверия", - подчеркнул он.

Шалленберг добавил, что, по его оценке, "Запад, включая Украину", в будущем не сможет полагаться на то, что Россия будет придерживаться различных договоров.

Привлечение к ответственности виновных в военных преступлениях

По словам дипломата, Западу следует проявить твердость в вопросе преследования россиян, совершивших военные преступления в Украине, а также в деле "привлечении политического руководства (России. - Ред.) к ответственности за военные преступления и преступление агрессии".

Между тем, несмотря на продолжающуюся войну в Украине и обширные санкции в отношении РФ, правительство Австрии продолжает общение с Москвой по неформальным каналам, указал он. "Западу нужно продолжать разговаривать с Россией, это делает и администрация США, - отметил Шалленберг. - Мы несем глобальную ответственность. Россия не исчезла с карты мира".

Ранее, 16 мая, выступая на международной конференции под названием Time to Decide Europe Summit в Вене, министр иностранных дел Австрии высказал мнение, что Западу "в определенной степени следует быть благодарным Путину". "Он вырвал нас из наших грез и вернул в историю. В то же время он привел нас в чувство, заставил по-другому взглянуть на события в мире", - пояснил тогда дипломат.

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