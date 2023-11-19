Глава МИД Австрии не исключил приглашения Лаврова в ОБСЕ

Александер Шалленберг выступил за прагматизм во внешней политике и выразил готовность встретиться с главой МИД РФ.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг (Alexander Schallenberg) не исключил приезда главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседание совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который пройдет Скопье. В интервью австрийской газете Die Presse , опубликованном в субботу, 18 ноября, он назвал правильным приглашение Лаврована встречу в столице Северной Македонии.

Шалленберг сигнализировал готовность к переговорам с Лавровым и призвал Европу к прагматичному и трезвому подходу во внешней политике. Глава МИД Австрии также выразил свою поддержку пошаговой интеграции Украины в ЕС.

Заседание министров иностранных дел 57 стран ОБСЕ состоится в столице председательствующей в организации Северной Македонии 30 ноября - 1 декабря.

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