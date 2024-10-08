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Глава MI5: РФ пытается посеять хаос в Британии и Европе

Жан Рофе
9 октября 2024 г.

Кен Маккаллум заявил о росте угроз со стороны России, Ирана и террористов. По его словам, количество дел, которые расследует MI5, за последний год выросло в 1,5 раза.

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Глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум (фото из архива)
Кен Маккаллум (фото из архива)Фото: Yui Mok/PA/picture alliance

Российская разведка поставила перед собой цель посеять "хаос на британских и европейских улицах", заявил глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум, выступая на заседании центра контртеррористических операций в Лондоне во вторник, 8 октября. Текст его речи приводит пресс-служба MI5.

"Мы видели поджоги, диверсии и многое другое. Опасные действия, совершаемые со все большим безрассудством", - сказал Маккаллум, не став раскрывать подробности российских операций.

Он отметил, что для осуществления своей "постоянной миссии по созданию хаоса" ГРУ вынуждена обращаться к представителям криминальных кругов и гражданам третьих стран, поскольку многие шпионы, работавшие, по его словам, в российских посольствах, были высланы.

Не только Россия, но и другие страны

По словам Маккаллума, Великобритания сейчас сталкивается c "самой сложной и взаимосвязанной" угрозой за всю свою историю в связи с действиями таких стран, как Россия, Иран и Китай, а также террористических организаций.

C января 2022 года британской контрразведке и полиции удалось раскрыть 20 заговоров, организованных при поддержке Ирана, рассказал глава MI5. Речь шла в том числе о подготовке покушений. Спецслужбы Китая, по его словам, занимаются главным образом промышленным и научным шпионажем.

В целом количество дел, которые расследует MI5, за последний год выросло на 48 процентов, сообщил Маккаллум, добавив, что из-за сочетания угроз, связанных с терроризмом, и угроз со стороны других государств у его спецслужбы "чертовски сложная работа".

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