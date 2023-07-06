Глава "Мемориала" Орлов: Цель власти - выдавить нас из РФ

Правозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним, о преследованиях "Мемориала", о причинах нападения на Милашину и Немова и о том, почему он не уезжает из России.

Председателю совета правозащитного центра "Мемориал" Олегу Орлову грозит до пяти лет лишения свободы по открытому против него в России уголовному делу. Правозащитника обвиняют в повторной "дискредитации" российской армии. Поводом для возбуждения дела стал пост на странице Орлова в Facebook со ссылкой на его собственную статью "Им хотелось фашизма. Они его получили", опубликованную во французском интернет-издании Mediapart.

3 июля состоялось второе заседание по этому делу, где выступили активисты движения "Ветераны России", ранее написавшие донос на Орлова, и математик Наталья Крюкова - один из авторов лингвистической экспертизы его статьи. DW поговорила с Олегом Орловым о преследованиях "Мемориала" и его сотрудников, о работе правозащитников в РФ в условиях репрессий.

DW: Против вас выдвинуты обвинения по статье о повторной "дискредитации" российской армии - за перевод на русский язык вашей же статьи "Им хотелось фашизма. Они его получили", который вы опубликовали в Фейсбуке. Стало ли для вас неожиданностью это обвинение?

Олег Орлов: Нет, неожиданностью для меня оно не стало. Я понимал, что это может случиться. В марте прошлого года нас - большую группу "мемориальцев" - доставили в Следственный комитет на допрос по другому делу - по совершенно абсурдному обвинению в "реабилитации нацизма". Нас начали допрашивать, и по тому, как они себя со мной вели, я понял, что против меня готовится что-то еще. И мне действительно предъявили обвинение в "дискредитации" Вооруженных сил России.

- Вы рассказывали, что поводом для вашего уголовного преследования стал донос двух участников движения "Ветеранов России". Эта же организация ранее обвинила "Мемориал" в "реабилитации нацизма". Что это за движение? Почему они уже не первый год ведут борьбу с "Мемориалом" и его сотрудниками?

- Организация "Ветераны России" - это люди из числа разных силовых ведомств, которые являются ветеранами боевых действий: из Минобороны, из МВД, из "Росгвардии", из ФСИНа. Двух свидетелей обвинения допросили на втором заседании по моему делу, и они там очень ярко раскрылись. Выяснилось, что директор этого движения - вообще не ветеран, и непонятно, как он там оказался. А второй свидетель - из МВД, в какое-то время он служил в ОМОНе, обладатель судимости за нанесение в пьяном виде тяжких телесных повреждений человеку на улице. Обычно по такой статье приговаривают к лишению свободы, но поскольку он "ветеран", ему дали условный срок. Воевал на Северном Кавказе и даже, как он сказал в суде, успел немного повоевать в Украине.

До того, как было образовано это движение, существовала "Партия ветеранов России". В нее входили люди, которые очень сожалеют о распаде Советского Союза, с тоской вспоминают советское прошлое, готовы реабилитировать Сталина и сталинизм и хотели бы полного подавления свободы слова. Они откровенно говорили, что их политической целью является уничтожение тех, кто в России придерживается противоположных взглядов. Эта партия, очевидно, была создана для пропагандистских целей, у них не было ни сил, ни желания участвовать в политической борьбе и выборах, поэтому их ликвидировали по решению властей. И тогда они создали общероссийское движение "Ветераны России". Они открыто признаются, что часть их деятельности - это написание доносов. Разумеется, они называют это не доносами, а жалобами и обращениями в следственные органы на тех, кто, по их мнению, неправильно себя ведет. И "Мемориал" - одна из их главных целей.

- Российские власти ведут борьбу с "Мемориалом" и его сотрудниками не первый год. Вначале правозащитный центр признали "иноагентом", а в 2021 году его ликвидировали по решению суда. Почему теперь они преследуют вас?

Российские власти ликвидировали общество "Мемориал" и лишили организацию офиса Фото: Dmitry Serebryakov/AP Photo/picture alliance

- Они преследуют меня, потому что я остаюсь в России и позволяю себе говорить. Их очень раздражали мои одиночные пикеты. Ну, и, конечно, меня преследуют, в том числе, и на фоне общего преследования "Мемориала". Пока что они не привлекли никого по статье о "реабилитации нацизма". Есть уголовное дело, проводится экспертиза изъятых у нас материалов - но мы все свидетели. Обвинения не предъявили никому. Вполне очевидно, что их цель - выдавить нас из России. Им очень хочется, чтобы все уехали, чтобы в России никого из нас не осталось. В Европе мы можем говорить, что угодно, а отсюда нас надо выгнать. Но "мемориальцы" не уезжают и продолжают говорить, а жизнь показывает, что "Мемориал" жив и работает. Им это не нравится. Значит, в будущем привлекут кого-то и по этому абсурдному обвинению о "реабилитации нацизма".

- Олег Петрович, а почему вы не уезжаете?

- Я не уезжаю по нескольким причинам. Часть моих друзей и коллег, "мемориальцев", в том числе, уехали, и я поддержал их выбор, а некоторых коллег я даже агитировал уезжать, потому что какие-то важные направления нашей работы сейчас можно осуществлять только за пределами России. Например, вести списки политзаключенных. Если это делать здесь, это может привести к тому, что они просто пересажают всех, кто этим занимается. Для себя я не видел варианта, при котором я мог бы так же эффективно работать за пределами России, как здесь. Мои коллеги из "Мемориала" работают, в том числе, на Северном Кавказе. И уезжать руководителю направления в безопасное место, оставив коллег в опасности, мне казалось не самым правильным. Поэтому пока я еще хоть как-то могу работать в России, я буду оставаться здесь. Это первая причина.

А вторая - мне кажется, из России мой голос более слышен. У меня берут интервью, встречаются со мной, говорят - это все часть моей работы. Я должен это делать. Моя небольшая статья "Они хотели фашизма. Они его получили", в которой я доказываю, что режим, сформировавшийся в России после начала войны, можно назвать фашистским, получила такой колоссальный резонанс и распространение, на который я даже не рассчитывал. Спасибо тем, кто возбудил уголовное дело, - без них бы так не получилось.

- На фоне ситуации, которая сейчас сложилась в России, остался ли в стране гражданский институт правозащиты? И какие инструменты у правозащитников еще есть?

- Гражданский институт правозащиты остался, но ему очень трудно и тяжело. Правозащитники работают даже в самом страшном регионе России в плане нарушения прав человека - в Чечне. Один из последних примеров - то, что произошло 4 июля при оглашении приговора по сфабрикованному делу в отношении похищенной из другого региона России женщины (Заремы Мусаевой - Ред.). Кто защищает ее в Чечне? Гражданское общество - в данном случае, наши друзья и коллеги из "Команды против пыток" и адвокат Александр Немов. Туда же приехала Елена Милашина, известная журналистка "Новой газеты". На них напали вооруженные люди, жесточайшим образом избили, адвоката пырнули ножом, оба получили серьезные травмы и их вывозили. А кто вывозил? Правозащитники, в частности, наши друзья и коллеги из "Команды против пыток" и "Новой газеты". Вот вам пример, в каких условиях работает гражданское общество. Но мы работаем.

- А что, на ваш взгляд, могло стать причиной нападения на Милашину и Немова?

Елена Милашина после нападения на нее в Чечне Фото: Crew Against Torture/REUTERS

Нападение было, прежде всего, на Лену Милашину. Александр Немов прекрасный адвокат, бесстрашный адвокат, "Мемориал" с ним тоже много сотрудничал по очень тяжелым и опасным делам: по похищениям в Чечне, по внесудебным казням. И, конечно, его приезд тоже вызывает раздражение. Но Милашина является давним личным врагом Рамзана Кадырова. Он не раз называл ее врагом народа, пособником терроризма. Каждая ее публикация и каждое появление в Чечне вызывает истерику со стороны руководства республики. И это была месть ей. А еще это был такой демонстративный показ всем, кто еще захочет приехать в Чечню: те, кто про нас пишет плохо или выступает против нас, не приезжайте.

- Давайте вернемся к процессу по вашему делу. Доказательством вашей вины для обвинения стала лингвистическая экспертиза вашей статьи, проведенная учителем математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. Помимо того, что у них нет необходимой квалификации для экспертизы, текст полон грамматических и пунктуационных ошибок, а какая-то его часть списана с сайта студенческих рефератов. Чем объяснить то, что власти не пытаются создать даже иллюзию серьезной критики вашей позиции, чтобы придать суду хотя бы видимость правосудия?

- А для чего им создавать видимость правосудия? Любая экспертиза, написанная хоть левой ногой, которая подтверждает мою виновность и играет на руку обвинению, будет принята на стадии следствия и пройдет, как они считают, на уровне суда. И то, что нам удалось вызвать в суд и допросить одного эксперта, а на следующее заседание придет второй, - это большое достижение. И очевидный, безусловный прокол следствия и прокуратуры. Они не понимали, насколько Крюкова беспомощна как эксперт, насколько она не умеет отвечать на вопросы, насколько эта экспертиза не соответствует никаким нормам и стандартам.

И следователь, и прокуратура - они же смотрят: вот экспертиза, вот выводы. Что еще надо? Они развращены уверенностью в том, что суда как независимого института нет. И суд удовлетворит все сказанное ими и вынесет обвинительный приговор. Но мы показали, чего стоит их обвинение, их экспертиза. Может быть, в будущем они уже не будут допускать такие проколы.

- Какое у вас впечатление от процесса? Есть ли шанс, что суд вынесет оправдательный приговор?

- В нынешних условиях оправдательного приговора быть не может никак. Если только что-то кардинальным образом не изменится в режиме, и он не решит поменять свой сугубо репрессивный образ действий и хотя бы создать видимость другого режима. Но пока нет никаких сигналов того, что это может произойти. Все законодательство не соответствует нормам права, в том числе, и статья, по которой меня судят.

Но от самого процесса, от первых судебных заседаний у меня положительные ощущения. Процесс идет очень неспешно, медленно, что меня удивляет. Но я рад, что так происходит. Мы стремились и стремимся превратить процесс в действо, в результате которого мы будем показывать абсурдность обвинения, его бессмысленность, противоправность и абсолютное несоответствие нормам закона. И нам это удается. По крайней мере, пока.

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