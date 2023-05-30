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Глава МАГАТЭ представил принципы безопасности для ЗАЭС

Олег Соколенко
14 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 31 мая.

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил свод принципов для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), захваченной российскими войсками. Прежде всего, недопустимы любые атаки с территории объекта или на него, в особенности на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру и персонал, заявил Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, крупнейшую в Европе ﻿﻿ЗАЭС нельзя использовать в качестве склада или базы для тяжелого вооружения или личного состава, с помощью которых можно провести нападение с территории станции, добавил гендиректор МАГАТЭ. Электроснабжение ЗАЭС за пределами площадки не должно подвергаться риску, а все конструкции, системы и элементы, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации станции, должны быть защищены от посягательств или актов саботажа, добавил Гросси.

Хроника событий 30  мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

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