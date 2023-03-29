Глава МАГАТЭ: АЭС нельзя атаковать или использовать для атак

На 400-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 30 марта (время московское).

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам своего визита на захваченную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию вновь указал на необходимость защитить этот объект. Он подчеркнул, как важно "согласовать фундаментальный принцип: атомную электростанцию нельзя атаковать ни при каких обстоятельствах, а также использовать для нападений".

Зеленский: Сделан шаг в защиту от "московских манипуляций религией"

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Украина сделала шаг на укрепление духовной независимости государства и на защиту общества от "старых и циничных московских манипуляций религией", заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. "Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да - с 1991 года. Так будет всегда", - подчеркнул глава государства.

С 29 марта расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества.

В то же время духовенство УПЦ не будут силой выгонять из лавры, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут", - заявил Данилов в эфире телемарафона новостей.

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

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