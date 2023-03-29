  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Запорожская атомная электростанция
Запорожская АЭС (январь 2023 года)Фото: Andrei Rubtsov/ITAR-TASS/IMAGO
КонфликтыУкраина

Глава МАГАТЭ: АЭС нельзя атаковать или использовать для атак

Жан Рофе
42 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 марта.

https://p.dw.com/p/4PSnv

На 400-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий четверга, 30 марта (время московское).

++01.10++

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам своего визита на захваченную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию вновь указал на необходимость защитить этот объект. Он подчеркнул, как важно "согласовать фундаментальный принцип: атомную электростанцию нельзя атаковать ни при каких обстоятельствах, а также использовать для нападений".

Зеленский: Сделан шаг в защиту от "московских манипуляций религией"

++00.05++

Украина сделала шаг на укрепление духовной независимости государства и на защиту общества от "старых и циничных московских манипуляций религией", заявил президент страны Владимир Зеленский в видеообращении. "Украина - это территория самой большой религиозной свободы в нашей части Европы. Да - с 1991 года. Так будет всегда", - подчеркнул глава государства.

С 29 марта расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества.

В то же время духовенство УПЦ не будут силой выгонять из лавры, заверил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. "Мы не будем их выносить за ноги, мы не будем применять никакую силу. Они сами оттуда потихоньку уйдут", - заявил Данилов в эфире телемарафона новостей.

Хроника событий 28 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

ВСУ готовы опробовать в бою западные танки

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента DW о ядерном оружии в Беларуси, ситуации в мире и российско-немецкой дипломатии.
Политика28 марта 2023 г.04:20 мин.
external

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

"Это страшно, очень страшно, и думаешь о тех ребятах, которые... курили с тобой вечером, а их за пару часов нет", - поделился один из солдат ВСУ в районе Бахмута с корреспондентом DW, который побывал на передовой. За этот город в Донбассе сейчас идут самые кровопролитные бои.
Конфликты28 марта 2023 г.12:15 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушения в Бахмуте

Продвижение сил РФ в Бахмуте и иные события 399-го дня войны

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Муми-троллей обожают дети во всем мире

Переводчица книг Туве Янссон - о Муми-троллях в России

Переводчица книг Туве Янссон - о Муми-троллях в России

Культура8 ч. назад
Евгений Малолетка для Associated Press

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

World Press Photo: Фотографии Малолетки - подлинные

Культура14 ч. назад
Канцлер ФРГ Олаф Шольц

О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

О чем договорилась коалиция ФРГ на 30-часовом совещании

Политика6 ч. назад
Здание парламента Казахстана

Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Казахстан: новый парламент - новые проблемы

Политика6 ч. назад
Президент МОК Томас Бах

Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

Спорт8 ч. назад
Deutschland | Prinz Charles und Herzogin Camilla in Berlin 2019

Сколько немцев было в британской королевской семье?

Сколько немцев было в британской королевской семье?

Культура17 ч. назад
На главную страницу