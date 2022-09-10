  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Причиненные войной разрушения в городе Алчевске Луганской области, июль 2022 года
Причиненные войной разрушения в городе Алчевске Луганской областиФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/picture alliance
КонфликтыУкраина

Глава Луганской ОВА сообщил о бегстве коллаборантов из "ЛНР"

Александра Иванова
54 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 11 сентября.

https://www.dw.com/ru/glava-luganskoj-ova-gajdaj-soobsil-o-begstve-kollaborantov-iz-lnr/a-63080619

На 200-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 сентября (время московское).

++02.00++

Российская армия в течение 10 сентября совершила обстрелы пяти общин Сумской области, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его данным, обстрелам из минометов, гранатометов и артиллерии подверглись Николаевская сельская община, Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская и Эсманская общины. В общей сложности зафиксировано порядка 25 прилетов.

По данным Живицкого, человеческих потерь в результате этих обстрелов не было, однако есть разрушения. В частности, в Середино-Будской общине были повреждены частный жилой дом и окна соседнего дома, а также повреждена электросеть, разбиты огороды и автомобиль.

++01.15++

В Днепре и Харьковской области в ночь на 11 сентября прогремели несколько взрывов, сообщают украинские СМИ. По данным сайта телеканала "24 канал", в центре Днепра взрывной волной выбило окна в некоторых жилых домах.

++00.25++

По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, из городов области бегут как российские оккупанты, так и представители назначенных ими "властей". Уточнив, что "бои идут достаточно тяжелые", он рассказал в ходе телемарафона, что "оккупанты бегут из всех населенных пунктов".

"Они не только бегут из Сватового, из Старобельска, из Троицкого, они еще собирают вещи и уезжают из украинских городов Луганщины, которая оккупирована с 2014 года - Алчевск и Луганск, также собирают вещи, собирают свои семьи и отправляют в сторону России", - рассказал председатель ОВА.

Хроника событий 10 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 сентября 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Прорыв ВСУ? Почему так важна Балаклея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украина ждет больше вооружений от своих партнеров

Украина ждет больше вооружений от своих партнеров

Какие вооружения на самом деле в Киеве считают эффективным и откуда их рассчитывают получить.
Политика
8 сентября 2022 г.
02:13 мин.
external

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Трубопроводы вместо пушек и танков: Путин хочет заморозить Европу? (07.09.2022)

Владимир Путин пригрозил ЕС прекратить поставки нефти, газа и мазута. И добавил: "Мерзни, мерзни волчий хвост".
Политика
7 сентября 2022 г.
02:52 мин.

Дмитро Живицький / Сумська ОВА

Сумщина. Ситуація станом на 21:30 10 вересня 2022
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Поврежденное многоэтажное здание в Харькове

199-й день войны России против Украины: главные события

Конфликты
4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон (фото из архива)

Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Выборы в Швеции: преступность волнует шведов больше НАТО

Политика
22 ч. назад
Флаги Европейского Союза перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Энергокризис в ЕС: Брюссель идет на крайние меры

Политика
9 сентября 2022 г.
Татуировка с очертаниями Беларуси и красной полосой - повод для задержания милицией

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Общество
9 сентября 2022 г.
Ведущие подкаста "DW Новости Шоу "Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Прорыв ВСУ, скорбь по Елизавете. DW Шоу

Политика
9 сентября 2022 г.
60:20 мин.
Карикатура - король Карл III, до этого известный россиянам как принц Чарльз говорит: "Я теперь Карл!".

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Знаешь, Карл - это теперь не мем, а имя британского короля

Политика
9 сентября 2022 г.
Портрет Елизаветы II на стене здания на Пикадилли в Лондоне

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Что будет происходить в Британии до похорон Елизаветы II

Общество
9 сентября 2022 г.
На главную страницу