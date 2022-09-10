Глава Луганской ОВА сообщил о бегстве коллаборантов из "ЛНР"

На 200-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 11 сентября (время московское).

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Российская армия в течение 10 сентября совершила обстрелы пяти общин Сумской области, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его данным, обстрелам из минометов, гранатометов и артиллерии подверглись Николаевская сельская община, Краснопольская, Середино-Будская, Великописаревская и Эсманская общины. В общей сложности зафиксировано порядка 25 прилетов.

По данным Живицкого, человеческих потерь в результате этих обстрелов не было, однако есть разрушения. В частности, в Середино-Будской общине были повреждены частный жилой дом и окна соседнего дома, а также повреждена электросеть, разбиты огороды и автомобиль.

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В Днепре и Харьковской области в ночь на 11 сентября прогремели несколько взрывов, сообщают украинские СМИ. По данным сайта телеканала "24 канал", в центре Днепра взрывной волной выбило окна в некоторых жилых домах.

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По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, из городов области бегут как российские оккупанты, так и представители назначенных ими "властей". Уточнив, что "бои идут достаточно тяжелые", он рассказал в ходе телемарафона, что "оккупанты бегут из всех населенных пунктов".

"Они не только бегут из Сватового, из Старобельска, из Троицкого, они еще собирают вещи и уезжают из украинских городов Луганщины, которая оккупирована с 2014 года - Алчевск и Луганск, также собирают вещи, собирают свои семьи и отправляют в сторону России", - рассказал председатель ОВА.

Хроника событий 10 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 10 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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