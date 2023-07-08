"Зеленый" политик - против поставок кассетных боеприпасов

Антон Хофрайтер выступает за предоставление Украине крылатых ракет. Что касается кассетных боеприпасов, то они, по его словам, "справедливо объявлены вне закона".

Кассетные боеприпасы "справедливо объявлены вне закона", подчеркнул председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 8 июля.

Он добавил, что выступает против поставок США Киеву этого вида вооружений и призвал Берлин согласовать поставки в Украину крылатых ракет и поддержать в плане логистики и обучения пилотов "коалицию по закупке истребителей" под руководством Дании и Нидерландов.

По мнению Хофрайтера, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) следует сделать четкие заявления по этому вопросу на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля. "Важно, чтобы на саммите НАТО Шольц подал сигнал в отношении поставок вооружений - особенно в связи с тяжелой ситуацией на фронте, - указал представитель правящей "зеленой" партии. - После того как мы так долго колебались и тем самым позволили российской армии так сильно укрепить фронт, мы должны извлечь из этого уроки и действовать быстрее".

Решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы

Накануне, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Глава государства Джо Байден "одобрил это после единогласных рекомендаций" и консультаций с союзниками, добавил Салливан.

По его словам, в Белом доме знают о рисках для гражданского населения, связанных с этим типом боеприпасов. Однако Киев предоставил "письменные заверения, что будет минимизировать риски" для мирного населения от применения данного вооружения, указал Салливан.

Кассетные боеприпасы включают ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади. Они считаются особенно опасными, поскольку от неразорвавшихся сразу снарядов могут пострадать гражданские лица, в том числе дети, и спустя годы после завершения военных действий. Германия и еще 110 государств подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их разработку, производство или передачу другим странам. Украина, Россия и США к Конвенции не присоединились.

7 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призывал страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и заявил, что выступает против использования их на поле боя.

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