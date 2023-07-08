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"Зеленый" политик - против поставок кассетных боеприпасов

Александра Иванова
24 мин. назад

Антон Хофрайтер выступает за предоставление Украине крылатых ракет. Что касается кассетных боеприпасов, то они, по его словам, "справедливо объявлены вне закона".

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Антон Хофрайтер, глава комитета по делам Евросоюза в бундестаге
Антон Хофрайтер в интервью DW (фото из архива)Фото: Anila Shuka/DW

Кассетные боеприпасы "справедливо объявлены вне закона", подчеркнул председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter) в интервью агентству dpa, обнародованном в субботу, 8 июля.

Он добавил, что выступает против поставок США Киеву этого вида вооружений и призвал Берлин согласовать поставки в Украину крылатых ракет и поддержать в плане логистики и обучения пилотов "коалицию по закупке истребителей" под руководством Дании и Нидерландов.

По мнению Хофрайтера, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу (Olaf Scholz) следует сделать четкие заявления по этому вопросу на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе с 11 по 12 июля. "Важно, чтобы на саммите НАТО Шольц подал сигнал в отношении поставок вооружений - особенно в связи с тяжелой ситуацией на фронте, - указал представитель правящей "зеленой" партии. - После того как мы так долго колебались и тем самым позволили российской армии так сильно укрепить фронт, мы должны извлечь из этого уроки и действовать быстрее".

Решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы

Накануне, 7 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы. Глава государства Джо Байден "одобрил это после единогласных рекомендаций" и консультаций с союзниками, добавил Салливан.

По его словам, в Белом доме знают о рисках для гражданского населения, связанных с этим типом боеприпасов. Однако Киев предоставил "письменные заверения, что будет минимизировать риски" для мирного населения от применения данного вооружения, указал Салливан.

Кассетные боеприпасы включают ракеты, бомбы, реактивные и артиллерийские снаряды, которые разрываются в воздухе и разбрасывают более легкие бомбы на большой площади. Они считаются особенно опасными, поскольку от неразорвавшихся сразу снарядов могут пострадать гражданские лица, в том числе дети, и спустя годы после завершения военных действий. Германия и еще 110 государств подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам, запрещающую их разработку, производство или передачу другим странам. Украина, Россия и США к Конвенции не присоединились.

7 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призывал страны придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам и заявил, что выступает против использования их на поле боя.

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Кассетные боеприпасы для Украины

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