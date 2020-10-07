 Губернатор Камчатки заявил об обнаружении сбрасывавшего отходы судна | Новости из Германии о России | DW | 10.10.2020

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Россия

Губернатор Камчатки заявил об обнаружении сбрасывавшего отходы судна

Вместе с тем, по словам Солодова, маловероятно, что судно причастно к ситуации на Халактырском пляже и в прибрежных водах. В Greenpeace считают, что отбор и анализ материалов с Камчатки идут медленно.

Загрязнение у Халактырского пляжа

Загрязнение у Халактырского пляжа

Судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива у юго-восточного берега полуострова Камчатка 23 сентября, обнаружено благодаря спутниковым снимкам. Об этом сообщил губернатор Камчатского края (КК) Владимир Солодов, слова которого приводятся на сайте КК в субботу, 10 октября.

Вместе с тем, по словам Солодова, "маловероятно, что оно причастно к ситуации, произошедшей на Халактырском пляже и других прибрежных территориях". Губернатор подчеркнул, что объем сброшенных вод "очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории". Глава Камчатки добавил, что данные уже переданы в правоохранительные органы и виновные будут привлечены к ответственности, однако не назвал ни тип судна, ни его владельцев.

Greenpeace: Анализ проб идет медленно

Ранее Росприроднадзор предоставил расширенные результаты проб воды, в частности, в районе Халактырского пляжа. По итогам их анализа выявили превышение фосфата-иона в 10,8 раза, железа - в 6,7 раза, фенола - в 2,9 раза.

Проектный директор международной неправительственной организации Greenpeace в России Владимир Чупров в свою очередь высказал мнение, что полученных результатов недостаточно, чтобы установить полную картину произошедшего. "По ряду элементов, например по тяжелым металлам, анализы до сих пор в работе. Не хватает крайне важных результатов: лабораторных анализов тканей и органов погибших животных. К тому же собранные материалы не проверили  на пестициды", - отметил он. Чупров добавил, что в организации ждут результатов проб воды, а также анализов погибших животных, собранных жителями полуострова и сотрудниками Greenpeace. "То, как медленно проходит отбор и анализ материалов с Камчатки, беспокоит всех", - считает он.

СК РФ возбудил два уголовных дела

Следственный комитет (СК) России 7 октября возбудил два уголовных дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды). Следствие намерено проверить все возможные источники загрязнения акватории. Проведенные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному нефтесодержащему веществу, заявила представитель ведомства.

По сведениям научного сотрудника Тихоокеанского института географии Ивана Усатова, загрязнение уже привело к гибели в Авачинской бухте 95 процентов организмов, обитающих на дне.

Об изменении воды в Тихом океане возле побережья Камчатки сообщили также местные серферы. Они жаловались на симптомы отравления после купания и проблемы с глазами. Члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов, получившие химические ожоги роговицы глаз, подали заявление в Следственный комитет РФ и потребовали признать их потерпевшими.

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    Автор: Андрей Гурков


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