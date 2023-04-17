На 419-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий вторника, 18 апреля (время московское).

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Российские войска в районе Северска нанесли групповой удар по скоплению живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщает российское информагентство РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигму.

Кроме того, бомбардировочная авиация РФ нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка, а в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка, на Авдеевском и Марьинском направлениях, крупнокалиберная артиллерия ВС РФ нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, заявил Бигма.

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Во временно оккупированном РФ Мелитополе военкоматы собирают данные граждан, получивших российские паспорта. Об этом сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров со ссылкой на данные Центра национального сопротивления. Данные о гражданах, получивших паспорт РФ, оккупационные органы власти должны передать в "военкоматы" до 18 апреля, указывает он.

Глава ГУР: Украинские войска войдут в Крым весной

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Украинские войска войдут в Крым весной. Такой прогноз сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому радио NV. Он не сообщил дальнейших деталей, однако отметил, что у ВСУ "все идет по графику".

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В ночь на 18 апреля в городе Снегиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва, сообщает онлайн-издание "РБК - Украина" со ссылкой на своего корреспондента. Судя по сообщениям в Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима, воздушная тревога была объявлена на всей территории области в 1:35 по местному времени и продлилась около двух часов - до 03:14.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что администрация президента использует новые полномочия, предоставленные ранее Конгрессом, чтобы передать изъятые российские активы и передать на восстановление Украины. При этом он не уточнил, о каких полномочиях идет речь. Его первый заместитель Лиза Монако указала, что Соединенные Штаты активизируют усилия по замораживанию российских активов. По ее словам, к этому процессу подключены прокуроры, работающие с зарубежными партнерами над расследованиями военных преступлений РФ.

В Москве место жительства призывников определяют при помощи системы видеонаблюдения

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В Москве место жительства призывников определяют при помощи системы видеонаблюдения. Кроме того, по указанию мэра столицы РФ Сергея Собянина, сведения о призывниках в военные комиссариаты предоставляют работодатели, сообщил в интервью агентству ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке Сергея Собянина и главного управления МВД России по Москве, добавил Локтев.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал инициативу Бразилии о мирных переговорах, направленных на прекращение войны в Украине. "Мы благодарим Бразилию за ее вклад в поиск решения этого конфликта, - сказал Лавров после встречи со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой в Бразилиа. - Мы заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта".

В то же время Лавров повторил свой призыв к "многополярному" мироустройству. Он обвинил Запад в попытке "доминировать на международной арене".

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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби Фото: John Kirby/REUTERS

США резко опровергли обвинения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в затягивании войны в Украине. "В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглянув на факты", - заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, комментарии Лулы о войне в Украине "глубоко проблематичны".

Наканунебразильский лидер заявил, что "Европа и США продолжают по-своему способствовать продолжению войны". Он потребовал, чтобы они "сели за стол переговоров и сказали "хватит". "Верю, что мы добьемся большого успеха" с помощью посреднической инициативы, добавил президент Бразилии.

Хроника событий 17 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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