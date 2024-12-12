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Глава ФБР Рэй покинет пост до инаугурации Трампа

Анастасия Аринушкина
12 декабря 2024 г.

Кристофер Рэй был назначен директором ФБР в 2017 году. Ему на смену придет ультраправый сторонник Трампа, известный критикой ведомства и поддержкой теории заговора.

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Директор ФБР Кристофер Рэй (справа) с главой Минюста США Мерриком Гарлендом
Кристофер Рэй (справа) с главой Минюста США Мерриком ГарлендомФото: Mark Schiefelbein/picture alliance/AP

Директор Федерального бюро расследований США (ФБР) Кристофер Рэй намерен уйти в отставку с окончанием срока полномочий президента США Джо Байдена. Об этом в среду, 11 декабря, сообщил Минюст США в Вашингтоне.

Рэй "порядочно и мастерски служил своей стране" при обоих президентах США, заявил министр юстиции Меррик Гарленд, подчеркнув, что на своем посту директор ФБР отвечал за "защиту независимости ФБР от неправомерного влияния при проведении уголовных расследований". По словам Гарленда, эта независимость "имеет центральное значение для поддержания верховенства закона".

По законодательству Соединенных Штатов директор ФБР должен занимать свой пост в течение десяти лет, чтобы защитить агентство от политического влияния.

Новый директор ФБР - ультраправый сторонник Трампа 

Избранный президент США Дональд Трамп приветствовал это решение, назвав его "великодушным", учитывая, что до окончания срока полномочий Кристофера Рэя оставалось еще три года. Тем не менее он уже объявил о намерении назначить новым главой ФБР 44-летнего Кэша Патела, бывшего советника директора Национальной разведки и начальника аппарата министра обороны во время первого срока Трампа.

Пател ранее выступал за лишение ФБР разведывательных функций и чистку его рядов от всех сотрудников, которые отказываются поддерживать программу Трампа. Его допрашивали в рамках расследования по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Кроме того, Кэш Пател является сторонником ультраправой теории заговора "глубинного государства", которая предполагает, что правительственные чиновники действовали в политических целях против планов Трампа во время его первого срока, указывает AFP. По словам Патела, Рэй "сделал все", чтобы "саботировать успех и будущее Америки".

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