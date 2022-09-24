Глава Евросовета - за выдачу виз "уклонистам" из РФ

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 24 сентября (время московское).

На антивоенных акциях в России задержаны сотни человек

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На акциях против мобилизации по всей России, по данным "ОВД-Инфо" , к вечеру 24 сентября было задержано более 700 человек в 32 городах, из них как минимум 333 человека - в Москве.

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Евросоюз не должен лишать возможности въезда россиян, стремящихся избежать мобилизации, считает глава Евросовета Шарль Мишель. ЕС следует проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет дать Кремлю использовать себя", заявил Мишель в интервью онлайн-изданию Politico , данному им на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Думаю, ЕС следует принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических убеждений, - заявил Мишель. - Если в России люди подвергаются опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не следуют этому безумному решению Кремля начать войну в Украине, мы должны принять это во внимание".

По мнению главы Евросовета, ЕС необходимо очень быстро скоординировать свои действия при определении своего отношения к "уклонистам" из РФ.

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После начала мобилизации в России повестки начали массово приходить крымским татарам, проживающим на аннексированном РФ полуострове. Об этом сообщает украинское онлайн-издание Liga.net со ссылкой на крымского татарина, активиста, заместителя генерального директора Украинского института Алима Алиева.

По его словам, так называемые районы компактного проживания крымских татар "начали брать в кольцо и раздавать повестки". Кроме того, были случаи, "когда людей сразу же забирали после вручения повестки и вели на медкомиссию", пишет издание. Между тем сколько именно крымских татар попытались призвать в ВС РФ, пока неизвестно.

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Турция не поддерживает "односторонние попытки проведения "референдумов" и не признает результат "референдума" 2014 года о присоединении к России аннексированного у Украины полуострова Крым. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала CNN Türk . "Наша позиция по таким "референдумам" ясна. Мы признаем территориальную целостность украинского государства и народа и подчеркиваем, что поддерживаем Украину", - указал он, добавив, что считает необходимым вступить на дипломатический путь урегулирования конфликта.

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На Чистых прудах в Москве начались задержания в преддверии акции протеста против мобилизации в России. По данным телеканала "Дождь", не менее 8 человек задержаны без объяснения причин, а силовики проверяют документы у прохожих. В то же время правозащитный проект "ОВД-Инфо" сообщает о 13 задержанных.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении в УК РФ поправок, согласно которым периоды мобилизации и военного положения признаются отягчающими обстоятельствами при совершении преступлений. Теперь российское законодательство предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет за мародерство и на 10 лет - за добровольную сдачу в плен. За дезертирство может грозить до 15 лет тюрьмы, за неявку на службу по призыву - до 10 лет.

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Боррель: Угроза применения РФ ядерного оружия серьезна

Жозеп Боррель Фото: European Union

К угрозам президента РФ Владимира Путина применить в Украине ядерное оружие нужно относиться серьезно. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью британской медиакомпании BBC . По его словам, ситуация в Украине переживает сейчас "опасный момент". "Конечно, это опасный момент, потому что российскую армию загнали в угол, и реакция Путина - угрозы применения ядерного оружия - очень плохая", - сказал Боррель.

При этом он подчеркнул необходимость достижения дипломатического решения конфликта при сохранении Украиной своей территориальной целостности и суверенитета.

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Как пишет Telegram-канал "Правозащита" , в связи с участием в акции против мобилизации в Томске в отдел полиции были доставлены 11 человек, в основном - женщины. Указывается, что одной из девушек при задержании повредили руку, была вызвана скорая помощь.

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С начала российского вторжения в Украину к утру 24 сентября число погибших в ходе войны детей достигло в Украине 391. Ранения за этот период получили 773 ребенка. Эти данные приводит офис генерального прокурора Украины, уточняя, что они не окончательные, "поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях".

Отмечается, что больше всего детей за время войны пострадало в Донецкой (400), Харьковской (231) и Киевской (116) областях.

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На акциях протеста против мобилизации в России к настоящему моменту задержаны около ста человек, сообщает Telegram-канал "ОВД-Инфо" . По его данным, 59 задержанных - из Новосибирска.

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На акции протеста против мобилизации в Томске произошли задержания, сообщает Telegram-канал правозащитного движения "Весна" . Мирная акция протеста в Новосибирске проходит также на фоне присутствия большого числа полицейских.

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Михаил Подоляк жестко раскритиковал власти Ирана

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, Тегеран, несмотря на свою репутацию и санкции, решил поддержать войну России против Украины. "Иран решил поддержать убийства украинцев, передав России - крайне отсталой в техническом плане стране - современные беспилотники. Многолетние санкции, изоляция, отвратительная репутация и окончательное стратегическое обнуление так и не позволили Ирану понять, как подняться со дна цивилизации", - написал Подоляк в Twitter .

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