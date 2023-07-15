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В Брюсселе прошли переговоры лидеров Армении и Азербайджана

Екатерина Венкина
57 мин. назад

Баку и Ереван договорились в Брюсселе активизировать работу комиссий по делимитации границ, цитирует Шарля Мишеля азербайджанское агентство Trend.

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Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян
Ильхам Алиев, Шарль Мишель и Никол Пашинян (фото из архива, 14 мая)Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Азербайджан и Армения договорились активизировать работу комиссий по делимитации границ. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает в субботу, 15 июля, азербайджанское агентство Trend.

Как указывает армянское агентство News.am, Мишель заявил, что Азербайджан выразил готовность предоставить Нагорному Карабаху гуманитарную помощь через Агдам. "Мы переживаем один из наиболее всеобъемлющих этапов переговоров между Арменией и Азербайджаном, - приводит News.am слова главы Евросовета. - И хотя наша встреча проходила в условиях нарастающего напряжения на местах, я отметил важный импульс в политических обсуждениях и усилиях. Мы обсудили все вопросы повестки дня: суверенитет и территориальную целостность. Лидеры Армении и Азербайджана еще раз полностью подтвердили, что уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга".

Разблокирование транспортных связей

"Стороны также добились прогресса за последние два месяца в своих решениях, направленных на разблокирование транспорта", - цитирует Мишеля агентство Trend. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС 18 июня пояснял, что разблокирование транспортных связей в регионе должно начаться с восстановления железной дороги на маршруте Ерасх - Джульфа - Мегри - Горадиз.

Перевозка гуманитарных грузов

По данным Trend, в Брюсселе обсуждался также вопрос перевозки гуманитарных грузов для армянских жителей Нагорного Карабаха на направлении Барда - Агдам. Шарль Мишель пригласил премьера Армении и президента Азербайджана на следующую встречу в столице Бельгии после лета, отметило агентство.

На встрече обсуждались "вопросы, касающиеся усугубляющегося гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе", соглашения о мире между Ереваном и Баку, "обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха, а также пленных, без вести пропавших и другие гуманитарные вопросы", отметили в пресс-службе МИД Армении. По данным "Интерфакса", переговоры длились около трех часов.

Азербайджан временно закрыл пропускной пункт

Государственная пограничная служба Азербайджана 11 июля заявила о приостановке деятельности погранично-пропускного пункта "Лачин".

После введения Азербайджаном практически полной блокады Нагорного Карабаха рядовые жители региона стали заложниками сложившейся ситуации. Как они с ней справляются и на что рассчитывают, они ранее рассказали DW.

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