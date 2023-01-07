Глава ЕП приветствовала поставку Германией Киеву БМП Marder

На 318-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 7 января (время московское).

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Восьмая встреча группы по координации военной помощи Украине в формате "Рамштайн" состоится 20 января. Об этом сообщили 6 января в Минобороны ФРГ. Глава ведомства Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) провела первую в 2023 году телеконференцию с министром обороны США Ллойдом Остином. В рамках подготовки к предстоящей встрече основными темами обсуждения стали военная ситуация в Украине и координация дальнейшей военной поддержки оборонной кампании, в частности, - с учетом поставок боевых машин пехоты (БМП) Marder и зенитных ракетных комплексов Patriot.

США могут начать обучение ВС Украины обращению с Patriot в конце января

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США начнут обучение украинских войск обращению с зенитным ракетным комплексом Patriot в конце этого месяца. Об этом передал телеканал CNN со ссылкой на заместителя помощникаминистра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лору Купер. По ее словам, обучение займет "несколько месяцев". Ранее министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое получит Украина на этот раз. Это - 50 боевых машин пехоты Bradley, 500 противотанковых ракет и сотни тысяч артиллерийских и минометных снарядов. Кроме того, в пакет помощи вошли 100 бронетранспортеров М113, 55 бронемашин MRAP с противоминной защитой, 138 внедорожников HMMWVS ("Хаммер"), 18 155-мм самоходных гаубиц и 36 105-мм буксируемых гаубиц. В перечне также значатся зенитные ракеты класса "земля - воздух" Sea Sparrow, модернизированные под запуск из зенитно-ракетного комплекса "Бук"; дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, различные артиллерийские снаряды, ракеты, винтовки, пулеметы.

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Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола приветствовала анонсированную ФРГ поставку Киеву боевых машин пехоты (БМП) Marder. Важно продолжать военную поддержку Украины, заявила Метсола. По ее словам, Россия хочет, чтобы Украина не была в фокусе внимания Европы. Этого нельзя допустить, подчеркнула глава ЕП. По ее словам, важно, чтобы ЕС продолжал поддерживать украинцев в политическом, гуманитарном и военном планах. Однако также необходимо, чтобы Европа укрепила свои силы обороны и стала "настоящим оборонным союзом", резюмировала председатель Европарламента.

Хроника событий 7 января 00.00 - 13.59 >>>

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