ЕС обещает РФ быстрые санкции за военные действия против Украины

Министры иностранных дел стран Европейского Союза проведут 12 декабря оценку ситуации с увеличением численности российских войск вблизи границ Украины. Об этом сообщил корреспонденту DW в пятницу, 10 декабря, высокопоставленный чиновник ЕC во время брифинга, который был посвящен предстоящему заседанию Совета ЕС. По словам собеседника, наращивание военного присутствия РФ "в Украине и вокруг нее" уже очевидно. То же касается и увеличения количества гибридных операций Москвы против Украины. "Главной темой обсуждения будет то, как министры оценивают эту ситуацию и какова степень их обеспокоенности этими действиями", - пояснил чиновник.



"Мы уже говорили и еще раз повторим: если Россия пойдет дальше в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, на это будет политический и экономический ответ. Какими будут его масштабы, сказать сейчас невозможно, так как мы пока не находимся в этом сценарии. Мы очень усердно работаем над тем, чтобы избежать этого сценария, обращаясь к российским властям", - добавил он. В настоящее время Евросоюз работает над "разными вариантами" экономических санкций, но мы пока не выносим их на рассмотрение государств-членов ЕС, поскольку для этого пока нет условий", отметил собеседник. Решения о санкциях единогласно принимают именно государства Евросоюза.



Чиновник отметил, что в 2014 году ЕС потребовалось 72 часа, чтобы ввести финансовые санкции, запрещающие ряду российских банков брать займу на рынках Евросоюза со сроком действия свыше 90 дней, поскольку эту меры "были уже подготовлены". "Если будут предприняты военные действия, то я уверен, что санкции примут очень быстро", - подчеркнул он.

Глава Еврокомиссии: Агрессия должна иметь свою цену

О том, что ЕС разрабатывает конкретный пакет санкций, с помощью которого намерен удержать Россию от нападения на Украину, заявила в пятницу, 10 декабря, и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в кулуарах встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) в Брюсселе. "Агрессия должна иметь свою цену", - подчеркнула она.

"Мы ожидаем от России деэскалации и того, что она будет воздерживаться от всяческой агрессии против своих соседей. В противном случае ЕС готов не только ужесточить существующие санкции, но и принять новые ощутимые меры - в областях от экономики до финансов", - добавила фон дер Ляйен, уточнив, что каждый шаг будет тщательно координироваться со странами - членами ЕС и партнерами. По ее словам, детали будут доведены до сведения российских властей заранее и в соответствующей форме, их публичного обсуждения не будет.

Фон дер Ляйен оставила открытым вопрос, может ли стать частью санкционного пакета запрет на эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". "В целом важно, чтобы энергия никогда не использовалась как средство давления и чтобы была гарантирована энергетическая безопасность Европы и ее соседей", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Хорошие отношения зависят от самой России

Урсула фон дер Ляйен заявила также, что в Европе хотят "хороших отношений с Россией", но это зависит прежде всего от поведения самой России. По ее словам, в настоящее время Москва предпочитает действовать с помощью угроз против соседей и тем самым подрывает доверие к ней в Европе.

В свою очередь Олаф Шольц назвал "совершенно ясным", что в случае нарушения границ последует реакция Германии, Европейского Союза в целом, а также многих других стран, но задача в данной ситуации должна состоять в том, чтобы предотвратить такое развитие событий. "Мы хотим безопасности и сотрудничества в Европе. Мы хотим, чтобы границы оставались нерушимыми и неприкосновенными. Именно это сейчас поставлено на карту", - отметил глава германского правительства.

По данным НАТО, Россия в настоящее время стянула к границе с Украиной от 75 000 до 100 000 солдат.

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