Глава Еврокомиссии отменила встречу с премьером Сербии

На фоне переговоров премьера Сербии с российским министром во встрече с фон дер Ляйен нет смысла, заявил посол ЕС в Белграде Эмманюэль Жофре.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) отменила переговоры с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем после его встречи с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым, сообщил агентству AFP посол ЕС в Сербии Эмманюэль Жофре в пятницу, 25 октября.

Фон дер Ляйен посетила Белград в рамках турне по Балканским странам. В столице она встретилась с президентом Сербии Александром Вучичем, который до этого сообщил, что не поедет на саммит БРИКС в Россию.

Встреча с сербским премьером была отменена после отчета о его встрече с российским министром. Соответствующее сообщение появилось, а затем было удалено на сайте правительства Сербии. В нем говорилось о "намерении Сербии укреплять экономические отношения с Российской Федерацией". В этом контексте было принято решение, что во встрече с Вучевичем нет смысла, сообщил Жофре.

Фон дер Ляйен прибыла в Белград из Боснии и Герцеговины. Ранее она посетила Албанию и Северную Македонию. Из Сербии она отправляется в Косово и завершает свое региональное турне визитом в Черногорию.