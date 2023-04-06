На 407-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 6 апреля (время московское).

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В Омске ФСБ начала вызывать на "опрос" местных жителей, уезжавших на время мобилизации из страны, пишет издание "Важные истории". "Диалог был примерно следующий: здравствуйте, не могли бы вы подойти к нам завтра по адресу, нам нужно вас опросить, почему вы недавно выезжали за границу", - рассказал журналистам один из собеседников. Другие подписчики издания, живущие в Омске, рассказывали аналогичные истории. "На допрос, конечно же, никто не пошел", - отметил один из них.

Журналисты позвонили в омское управление ФСБ, где сотрудник подтвердил им факт проведения "опроса". "Побеседуем, протокол опроса составим, спокойно пойдете домой. Наша работа такая", - сказал он. Правозащитники сообщили "Важным историям", что пока подобная практика не носит в РФ массовый характер. Однако, по их данным, после таких "опросов" уже было возбуждено несколько уголовных дел по статье за госизмену.

Глава ЕК: Брюссель твердо придерживается мирного плана Киева

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине выразила надежду, что "Китай сыграет свою роль (в урегулировании войны в Украине - Ред.) и поможет заключить справедливый мир, который будет основан на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины". При этом фон дер Ляйен подчеркнула, что "твердо придерживается мирного плана Зеленского".

Кроме того, председатель Еврокомиссии сказала: "Мы рассчитываем, что Китай не будет поставлять России никакую продукцию военного назначения, ни напрямую, ни косвенно".

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"Укроборонпром" начнет производство 125-мм снарядов для танков вместе с польской компанией Polska Grupa Zbrojeniowa. Согласно договору между компаниями, новые производственные линии развернут в польских городах, чтобы снять риски ракетных ударов по ним. Украинская сторона предоставит для производства снарядов "свои технологии и высококвалифицированных специалистов с соответствующими компетенциями и опытом", пишет "Укроборонпром" в Telegram.

В украинской компании добавляют, что заключение договора с Polska Grupa Zbrojeniowa состоялось в рамках визита Зеленского в Польшу.

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Диана Арбенина Фото: picture-alliance/dpa/V. Pesnya

Генпрокуратуру РФ попросили проверить певицу Диану Арбенину по статье о "дискредитации ВС РФ". С такой просьбой обратился глава "общественной организации" "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" Виталий Бородин, пишет ТАСС.

Как сообщается, причиной стала критика войны в Украине, которую якобы высказывала лидер группы "Ночные снайперы". В качестве таковой российские СМИ приводили, в частности, слова из песни "Не молчи", которую Арбенина представила на концерте в Челябинске в апреле 2022 года: "Я не плачу. Нет слёз и нет сил. За что проклята эта страна? Жизнь у нас с тобой только одна. Озверевший бессмысленный бой".

С тех пор было отменено несколько концертов "Ночных снайперов" в России. В частности, речь идет об отмене выступлений группы в Чебоксарах, Ульяновске и Пятигорске, планировавшихся в рамках большого гастрольного тура коллектива в апреле-июле 2023 года.

Власти Брянской области заявили о пресечении прорыва украинской ДРГ

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Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о "пресечении попытки проникновения" в регион "украинской ДРГ в количестве 20 человек". Это якобы произошло в районе села Случовск Погарского района, написал Богомаз в Telegram. "Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - добавил он.

2-3 марта российские СМИ распространили противоречивую информацию о вторжении "украинских диверсионно-разведывательных групп" на территорию Брянской области. Сообщалось об обстреле школьного автобуса, взятии заложников, подрыве электроподстанции и газовой станции, убитых и раненых, включая детей. Позднее часть сообщений была опровергнута местными властями. Ответственность за эти события взял на себя Русский добровольческий корпус (РДК) - подразделение добровольцев, воюющее на стороне Украины с августа 2022 года.

Хроника событий 6 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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