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Снимок Бахмута с высоты птичьего полетаФото: Libkos/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Власти Бахмута: Город разрушен на 80 процентов

Павел Мыльников
45 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 февраля.

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На 365-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 февраля (время московское).

Глава Донецкой обладминистрации: Бахмут разрушен на 80 процентов

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Город Бахмут в Донецкой области разрушен более чем на 80 процентов. Об этом председатель региональной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире национального телемарафона. "Что касается прифронтовых территорий, разрушение там просто невероятное. Если брать Авдеевку - вообще город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут - так же, разрушение превышает 80 процентов", - рассказал он. Бахмутское направление входит в число тех, на котором сосредоточены основные усилия российских войск, отметили ранее в Генштабе ВСУ.

Хроника событий 22 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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