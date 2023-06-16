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Глава дипломатии РПЦ посетил Рим

Александра Иванова
1 ч. назад

Митрополит Волоколамский Антоний нанес визит в резиденцию католической организации "Община святого Эгидия" и обсудил с ее руководством "ряд вопросов, составляющих взаимный интерес".

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Ватикан, Площадь Святого Петра
Ватикан, Площадь Святого Петра Фото: Mauro Scrobogna/LaPresse/AP/picture alliance

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Антоний посетил в Риме резиденцию "Общины святого Эгидия" - католической организации, занимающейся социальным служением. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ МП вечером в четверг, 15 июня.

"Митрополит Антоний встретился с руководством организации: основателем общины профессором Андреа Риккарди и ее вице-президентом профессором Адриано Роккуччи. Стороны обсудили ряд вопросов, составляющих взаимный интерес",  - говорится в кратком пресс-релизе.

Со своей стороны новостное агентство KNA дополняет, что перед посещением "Общины святого Эгидия" митрополит Антоний встретился также с секретарем Ватикана по отношению с государствами, архиепископом Полом Галлахером. 

Мирный план Ватикана по Украине

Ватикан работает сейчас над планом мирного урегулирования в Украине, напоминают журналисты. Эта задача была поручена папой римским Франциском представителю "Общины святого Эгиди"я: болонскому кардиналу Маттео Дзуппи.

В начале июня тот побывал в Киеве в качестве папского посланника по урегулированию в Украине и встретился там с президентом страны Владимиром Зеленским. 8 июня российское государственное информагентство РИА "Новости" написало, что свой следующий визит кардинал Дзуппи, возможно, совершит в Москву.

Критики обвиняют патриарха Московского и всея Руси Кирилла в поддержке войны в Украине. Великобритания, Чехия, Литва, Эстония, Канада и Украина ввели против него национальные санкции. Введению санкций против главы РПЦ на уровне ЕС, однако, в 2022 году воспротивилась Венгрия.

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www.patriarchia.ru
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