Глава дипломатии ЕС Боррель назвал Россию "опасным соседом"

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает Россию "опасным соседом". Об этом он заявил в Брюсселе во вторник, 24 марта, в интервью журналистам перед встречей Североатлантического совета (NAC) НАТО на тему отношений с Москвой. "Россия отдаляется от европейских ценностей. Становится все более и более авторитарной страной: дело Навального, кибератаки, дезинформация, неисполнение минских соглашений", - указал Боррель.
Он отметил, что ЕС должен реагировать на неправомерные действия Москвы, в том числе санкциями, но в то же время необходимо сохранять "каналы для коммуникации" с Кремлем. Боррель высказался за диалог с РФ по "проблемам, касающихся наших общих интересов, например ядерная сделка с Ираном или изменение климата".
"Но в первую очередь мы должны сдерживать Россию, давать ей отпор, если она нарушает международное право, и очень важно делать это в рамках нашего партнерства с НАТО", - заключил глава европейской дипломатии. В связи с этим он назвал сегодняшнюю встречу глав МИД стран НАТО по России "очень важной".
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Автор: Александра Елкина