Боррель осудил репрессии против белорусской оппозиции

Репрессии в Беларуси направлены на то, чтобы заставить замолчать "любые независимые голоса", заявил Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что ЕС осуждает действия режима Лукашенко.

Политические репрессии режима Лукашенко достигли "беспрецедентного уровня", заявил во вторник, 17 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так глава европейской дипломатии отреагировал на заочный судебный процесс, который начался в Беларуси над Светланой Тихановской, Павлом Латушко и другими членами Координационного совета белорусской оппозиции.

Боррель напомнил, что в Беларуси сегодня насчитывается более 1440 политзаключенных. По его словам, режим, применяя репрессивные законы, нарушает права и свободы белорусов, а также международные обязательства Беларуси. "ЕС осуждает эти жестокие репрессии и политически мотивированные суды, направленные на то, чтобы заставить замолчать любые независимые голоса", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Заочный суд над Тихановской

17 января в Минске начался заочный суд над одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая объявила себя президентом страны после спорных выборов главы государства в августе 2020 года. Вместе с Тихановской в качестве обвиняемых в суд вызваны оппозиционеры Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Всем подсудимым вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

Светлана Тихановская назвала заочный суд над ней фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. "Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, но и другим людям, которые противостоят ему", - заявила политик.

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