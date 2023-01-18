Боррель осудил репрессии против белорусской оппозиции
Анастасия Аринушкина
32 мин. назад
Репрессии в Беларуси направлены на то, чтобы заставить замолчать "любые независимые голоса", заявил Жозеп Боррель. Он подчеркнул, что ЕС осуждает действия режима Лукашенко.
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Политические репрессии режима Лукашенко достигли "беспрецедентного уровня", заявил во вторник, 17 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Так глава европейской дипломатии отреагировал на заочный судебный процесс, который начался в Беларуси над Светланой Тихановской, Павлом Латушко и другими членами Координационного совета белорусской оппозиции.
Боррель напомнил, что в Беларуси сегодня насчитывается более 1440 политзаключенных. По его словам, режим, применяя репрессивные законы, нарушает права и свободы белорусов, а также международные обязательства Беларуси. "ЕС осуждает эти жестокие репрессии и политически мотивированные суды, направленные на то, чтобы заставить замолчать любые независимые голоса", - подчеркнул Жозеп Боррель.
Заочный суд над Тихановской
17 января в Минске начался заочный суд над одним из лидеров белорусской оппозиции Светланой Тихановской, которая объявила себя президентом страны после спорных выборов главы государства в августе 2020 года. Вместе с Тихановской в качестве обвиняемых в суд вызваны оппозиционеры Павел Латушко, Мария Мороз, Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский. Всем подсудимым вменяют в вину заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Светлана Тихановская назвала заочный суд над ней фарсом и местью со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко. "Это личная месть Лукашенко и его приспешников, но не только мне, но и другим людям, которые противостоят ему", - заявила политик.
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