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Глава ЦРУ допустил, что Путин отомcтит Пригожину позже

Даниил Сотников
37 мин. назад

Владимир Путин попытается сначала выиграть время и отделить Пригожина от ЧВК "Вагнер", которая важна Кремлю, полагает директор ЦРУ.

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Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс
Директор Центрального разведывательного управления США Уильям БернсФото: Tom Williams/AP Photo/picture alliance

Президент России Владимир Путин намерен максимально урегулировать последствия мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, чтобы рассчитаться с ним позднее. Такое мнение высказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс на форуме по безопасности Института Аспена, видео с которого было опубликовано в пятницу, 21 июля.

"Что мы видим, так это запутанный танец Пригожина с Путиным. Я думаю, что Путин из тех, кто считает, что месть - это блюдо, которое подают холодным. Он попытается успокоить ситуацию, насколько это возможно. Я удивлюсь, если Пригожин избежит дельнейшего возмездия", - сказал Бернс.

По мнению директора ЦРУ, прежде чем свести с Пригожиным счеты, российский президент попытается выиграть время и отделить его от ЧВК "Вагнер", которая важна Кремлю из-за ее деятельности в Украине, странах Африки и Ближнего Востока.

США знали о подготовке мятежа

Директор ЦРУ подтвердил, что администрация США знала о планах Пригожина, добавив, что развитие событий было во многом предсказуемым на фоне критики владельца ЧВК в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

По мнению Уильяма Бернса, на протяжении большей части из 36 часов восстания российские службы безопасности, военные и лица, принимающие решения, "казалось, плывут по течению". "Многие наблюдавшие за этим россияне, привыкшие к образу Путина как арбитра порядка, задавались вопросом "Король гол?" или, по крайней мере, "Почему он так долго одевается?" - предположил Бернс.

Отвечая на вопрос о судьбе генерала Сергея Суровикина, который, по неподтвержденной информации СМИ, после восстания был задержан и находится под стражей, директор ЦРУ сказал: "Не думаю, что сейчас он пользуется большой свободой".

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