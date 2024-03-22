Глава бундесвера против замораживания войны в Украине

Генерал-лейтенант Карстен Бройер считает, что военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным. Кроме того, любой замороженный конфликт, разгорается вновь.

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии (бундесвер) генерал-лейтенант Карстен Бройер (Carsten Breuer) предостерег от замораживания войны в Украине. "Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", - заявил он в интервью, публикуемом изданиями Funke Mediengruppe в пятницу, 22 марта.

По словам высокопоставленного немецкого военного, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы вновь. Кроме того, напомнил Бройер, "замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон".

Идею заморозить войну выдвинул Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), лидер парламентской фракции входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Не пора ли нам не только говорить о том, как вести войну, но и подумать о том, как заморозить войну, а впоследствии и закончить?", - заявил он в ходе дебатов в бундестаге по поводу предложения парламентской группы ХДС/ХСС о поставках крылатых ракет TAURUS в Украину. Эти слова вызвали большой политический резонанс в Германии.

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