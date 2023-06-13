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Глава Бразилии не видит шанса на военное решения в Украине

Екатерина Венкина
6 мин. назад

По словам Лула да Силвы, нужно "больше дипломатии и меньше вооруженного вмешательства в Украине". Президент Бразилии встретился в Бразилиа с председателем ЕК.

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Лула да Силва
Лула да Силва (фото из архива)Фото: Ueslei Marcelino/REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не видит "военного решения" в ситуации с полномасштабным вторжением России в Украину. Заявление политика в понедельник, 12 июня, опубликовала пресс-служба правительства. Глава государства сделал его в ходе встречи с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), которая посетила Бразилиа.

"Нам нужно больше дипломатии и меньше вооруженного вмешательства в Украине", - считает Лула да Силва. По его словам, он напомнил фон дер Ляйен, что Бразилия поддержала резолюцию ООН, осуждающую войну России в Украине. Бразильские власти поддерживают стремления к миру в Украине, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и связанных с этим многочисленных рисков, добавил глава государства.

Политик также заявил о необходимости мирного урегулирования вооруженных конфликтов в Йемене, а также между израильтянами и палестинцами.

Президент Бразилии - против поставок оружия Киеву

Ранее, 26 мая, Лула да Силва заявил о намерении быть посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной, выразив уверенность, что Бразилия, "наряду с Индией, Индонезией и Китаем, готова говорить с обеими сторонами конфликта в стремлении к миру".

До этого президент выступил против поставок оружия Киеву, обвинив западные страны в "затягивании и поощрении войны".

На этом фоне в конце мая не состоялась встреча бразильского политика с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме, где проходил саммит "Группы семи". Бразильский лидер после этого заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским, поскольку ни в Москве, ни в Киеве, очевидно, "не хотят говорить о мире".

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