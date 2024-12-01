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Глава Брянской области: Из-за атаки БПЛА погиб ребенок

Роман Сулима
1 декабря 2024 г.

В Стародубском муниципальном округе Брянской области "полностью уничтожен один жилой дом" и погиб ребенок, сообщил губернатор Богомаз. Он также заявил об уничтожении восьми украинских беспилотников.

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Пожар на нефтебазе в Брянской области 25 апреля 2022 года
Пожар на нефтебазе в Брянской области (фото из архива)Фото: Max Kirilovky/ITAR-TASS/IMAGO

В результате атаки украинских беспилотников в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок и полностью уничтожен один жилой дом, написал в Telegram в ночь на воскресенье, 1 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз. Он уточнил также, что в многоквартирном доме "повреждено остекление, балконы, фасад", посетовав на "тяжелую ночь для региона".

По его данным, "еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа" были сбиты над территорией Брянской области силами ПВО Минобороны РФ. Само министерство на момент публикации информацию не подтвердило. Украинские военные также пока не комментировали инцидент. 

В Киеве поврежден многоквартирный дом

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Предварительно, повреждения получил многоквартирный жилой дом - взрывной волной выбиты окна", - написал рано утром 1 декабря глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram. Он сообщил, что информация о пострадавших уточняется и призвал находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные российские атаки на украинские города происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более тысячи дней.

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