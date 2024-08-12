В Беловском районе Курской области объявлена эвакуация

В рамках эвакуации власти организовали два пункта сбора. Для доставки в них жителей нескольких районных сел выделены автомобили. В Минобороны РФ ранее заявили о "пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район".

Обстановка в Белковском районе Курской области "очень напряженная", сообщил в понедельник, 12 августа, в своем Telegram-канале глава района Николай Волобуев, призвав местных жителей эвакуироваться.

По словам Волобуева, в рамках эвакуации властями организованы два пункта сбора - здание сельсовета в селе Долгие Буды и населенный пункт Бушмено Обоянского района. Там людей должны ждать автобусы. Жителей сел Малосолдатское, Белица, Белая, Песчаное, Корочка, Долгий Колодезь, Слободка, Коммунар и Щеголек глава Белковского района призвал лично звонить ему в социальных сетях, для их доставки в пункты сбора Волобуев пообещал предоставить автомобили.

За день до призыва к эвакуации, 11 августа, Николай Волобуев записал видеообращение с центральной площади слободы Белая - административного центра Белковского района. В нем чиновник призвал местных жителей не паниковать и охарактеризовал ситуацию в районе как "напряженную, но стабильную". В сводке Министерства обороны РФ за 11 августа сообщалось о "пресечении попытки прорыва ВСУ в Беловский район Курской области".

Боевые действия в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. Активные бои идут в Кореневском и Суджанском районах. 10 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Как рассказал агентству AFP высокопоставленный украинский чиновник в сфере безопасности, в операции задействованы "тысячи" украинских военных. По его словам, цель наступления - "растянуть" российские силы и "дестабилизировать" страну.