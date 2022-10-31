  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Туристы в Севастополе
Туристы в СевастополеФото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images
ПолитикаУкраина

"Глава" Крыма поручил "национализировать" активы украинцев

Ольга Лебедева
35 мин. назад

Официальное распоряжение о "национализации" активов связанных с украинскими властями организаций и лиц будет подписано 1 ноября, заявил Сергей Аксенов.

https://p.dw.com/p/4ItGN

"Руководитель" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов распорядился провести "национализацию" находящегося на полуострове имущества организаций и физических лиц, связанных с властями Украины. "Соответствующее решение будет подписано мной завтра, документы направим в Госсовет республики", - написал он в Telegram в понедельник, 31 октября. 

Список объектов для "национализации" подготовит специальная комиссия

Аксенов заявил, что конкретный список подлежащих "национализации" объектов составит "специальная антитеррористическая комиссия". Среди прочего предполагается национализировать имущество ООО "РусЛайн Ко", АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", ОАО "Судостроительный завод "Залив".

"Трудовые коллективы остаются на местах, сокращений не планируется. Исключение могут составлять уполномоченные представители акционеров, которые выполняли волю своих киевских руководителей", - указал далее "глава" Крыма.

В апреле Верховная рада Украины одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну России против Украины и одобряют действия российских сил в Украине. Действие нормативного акта распространяется и на компании, которые работают в Украине, но бенефициаром которых является Россия, или в которых РФ прямо или косвенно владеет долей в капитале. В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский пообещал национализировать все российские активы на территории страны.

Смотрите также:

Украинская армия на южном и восточном фронтах

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Петр Порошенко: "Это не спасет задницу Путина" (25.09.2022)

Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал в интервью DW, почему Западу, несмотря на обострение конфликта на фоне так называемых "референдумов" и мобилизации, не стоит бояться Путина и его угроз.
Политика25 сентября 2022 г.06:59 мин.
external

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Американский генерал: Путин не сумасшедший, к концу года реально возвращение к линии 23 февраля (23.08.2022)

Бен Ходжес, генерал-лейтенант в отставке и экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, считает, что поставляемых Киеву западными странами вооружений достаточно лишь для сдерживания России. Контрнаступление, как считает генерал, возможно только при увеличении поставок. В этом случае, по мнению Бена Ходжеса, армия РФ уже к концу года может быть отброшена на занимаемые до 24 февраля позиции.
Конфликты23 августа 2022 г.12:40 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Фото из архива: дым от ракетных ударов по Украине

Россияне нанесли ракетные удары по многим регионам Украины

Конфликты4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Супермаркет в Бресте, октябрь 2022 года.

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Что происходит на рынке труда в регионах Беларуси?

Общество28 мин. назад
Карикатура - "победитель президентских выборов в Бразилии Лула да Силва" держит в руках развивающийся флаг своей страны, символы которого трансформированы в серп и молот.

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Избранный президент Бразилии да Силва: дело левых побеждает!

Политика3 ч. назад
Лула да Силва со своими избирателями, 30 октября 2022 года

Лула да Силва вернулся в бразильскую политику вопреки всему

Лула да Силва вернулся в бразильскую политику вопреки всему

Политика22 мин. назад
external

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Немецкий эксперт: Путин уничтожил автопром России

Экономика и бизнес30 октября 2022 г.05:17 мин.
Премьер-министр Джорджа Мелони

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Лидеры правых популистов - женщины: это рецепт успеха?

Политика30 октября 2022 г.
Беженцы из Украины в Котбусе, 2022 год

Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

Прием украинских беженцев - непростая задача для городов ФРГ

Общество30 октября 2022 г.
На главную страницу