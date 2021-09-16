Глава "Альянса врачей" сообщила о разрыве с менеджерами ФБК

Анастасия Васильева обвинила Леонида Волкова, Ивана Жданова и Марию Певчих в том, что для них "власть и деньги оказались важнее судеб" тех, кто поверил Навальному. Имя оппозиционера она в посте не назвала.
Задержание Анастасии Васильевой во время акции "Альянса врачей" у колонии, где отбывает срок Алексей Навальный
Руководитель "Альянса врачей" Анастасия Васильева попросила более не ассоциировать ни ее лично, ни возглавляемый ею профсоюз с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом Васильева написала в своем аккаунте в соцсети Facebook в четверг, 16 сентября.
Она обвинила "менеджеров ФБК" в том, что те использовали профсоюз в своих интересах и "забыли" о нем, как только он перестал быть им нужен. "Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для Волкова, Жданова, Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят - про них никто не вспомнит", - написала она.
Анастасия Васильева сообщила, что профсоюз продолжит работу. "Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается", - заявила она.
Пресс-секретарь Васильевой Александра Захарова подтвердила интернет-порталу "Медуза", что пост написан главой "Альянса врачей" и что ее страница в социальной сети Facebook не была взломана.
Бывший директор ФБК Иван Жданов откликнулся на пост Васильевой, заявив, что он не вправе судить, правильно или нет та поступила. "В последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад", - указал оппозиционер в своем Twitter, отметив, что никому и никогда не желает очутиться в такой ситуации.
"Альянс врачей" был создан в 2018 году. Целями профсоюза, как указано на его сайте, является борьба "за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России". В марте 2021 года "Альянс врачей" внесли в реестр "иностранных агентов".
Саму Анастасию Васильеву в прессе называли "лечащим врачом Алексея Навального". Она по профессии – врач-офтальмолог. Глава "Альянса врачей" является обвиняемой по "санитарному делу", возбужденному после зимних акций в поддержку Алексея Навального в Москве. Васильева остается единственной фигуранткой дела, приговор которой до сих пор не огласили. Семь других обвиняемых получили от одного года до полутора лет ограничения свободы, а брат оппозиционного политика Олег Навальный - один год условно.
Смотрите также: