Герои Украины и члены их семей получат от государства жилье

Все военнослужащие, удостоенные звания Героя Украины за время войны с Россией, получат от государства собственное жилье, заявил президент Владимир Зеленский, представляя новую инициативу во вторник, 5 декабря, накануне Дня Вооруженных сил Украины.

"Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - сказал Зеленский во время встречи с украинскими военными и их семьями в Мариинском дворце в Киеве.

Глава государства вручил первые сертификаты на получение квартир военным, которым было присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших Героев.

Звание Героев Украины получили не менее 360 человек

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года высшее государственное звание было присвоено по меньшей мере 360 гражданам Украины, 210 из них были награждены посмертно. "Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - подчеркнул президент.

В вечернем обращении он уточнил, что квартиры от государства получат все, кто был удостоен звания Героя с 2014 года, и их родные. "Каждый воин и родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Не через годы, не когда-то потом, а сейчас, - сказал Зеленский. - В ближайшее время государство обеспечит квартирами всех Героев Украины. Всех. В том числе тех, кто воевал до 24 февраля - за время от 14-го года, боевые ребята. Это справедливо".

Смотрите также: