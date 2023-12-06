  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Герои Украины и члены их семей получат от государства жилье

Жан Рофе
6 декабря 2023 г.

Зеленский вручил первые документы на квартиру Героям Украины, пообещав обеспечить жильем всех, кто воевал с 2014 года.

https://p.dw.com/p/4Zp4E
Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: dpa/APAZuma/picture alliance

Все военнослужащие, удостоенные звания Героя Украины за время войны с Россией, получат от государства собственное жилье, заявил президент Владимир Зеленский, представляя новую инициативу во вторник, 5 декабря, накануне Дня Вооруженных сил Украины.

"Мы начинаем воплощать в жизнь важную инициативу, которая направлена на реализацию простого принципа: Украина защищает тех, кто защищает Украину. По этой инициативе все, кто с начала войны получил звание Героя Украины, получают собственное жилье. Все, кто, защищая государство, стал кавалером ордена "Золотая Звезда". Все без исключения", - сказал Зеленский во время встречи с украинскими военными и их семьями в Мариинском дворце в Киеве.

Глава государства вручил первые сертификаты на получение квартир военным, которым было присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших Героев.

Звание Героев Украины получили не менее 360 человек

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года высшее государственное звание было присвоено по меньшей мере 360 гражданам Украины, 210 из них были награждены посмертно. "Государство позаботится о каждом из них - и о тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну", - подчеркнул президент.

В вечернем обращении он уточнил, что квартиры от государства получат все, кто был удостоен звания Героя с 2014 года, и их родные. "Каждый воин и родные воина, которому звание Героя Украины присвоено посмертно, получат от государства квартиру. Не через годы, не когда-то потом, а сейчас, - сказал Зеленский. - В ближайшее время государство обеспечит квартирами всех Героев Украины. Всех. В том числе тех, кто воевал до 24 февраля - за время от 14-го года, боевые ребята. Это справедливо".

Смотрите также:

Что говорят солдаты ВСУ о положении на фронте

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Киев, ноябрь 2022 года

Как украинцы готовятся ко второй военной зиме

Как украинцы готовятся ко второй военной зиме

Дрова, зарядные станции, генераторы, водяные грелки, свечи, одеяла - все это снова в Украине в цене. Украинцы усиленно готовятся к зиме. Будет ли она такой же тяжелой, как предыдущая?
Конфликты27 сентября 2023 г.
Боевик ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

В плену у ЧВК "Вагнер". Что рассказали украинские военные

В плену у ЧВК "Вагнер". Что рассказали украинские военные

Медийная инициатива по правам человека опросила украинских военных, побывавших в плену у ЧВК "Вагнер". По мнению правозащитников, собранные факты имеют четкие признаки военных преступлений и требуют расследования.
Конфликты18 октября 2023 г.
external

Новые удары России по энергетике Украины: удастся ли избежать коллапса? Европа в фокусе

Новые удары России по энергетике Украины: удастся ли избежать коллапса? Европа в фокусе

В украинские города пришли первый снег и морозы. Это не очень хорошая новость для многих жителей Украины. Россия вновь пытается уничтожить тепловые электростанции и электросети Украины с помощью беспилотников и артиллерии, чтобы деморализовать украинцев. Миллионы людей в Украине опасаются, что им снова придется обходиться без электричества, отопления и воды в морозы, как это было прошлой зимой.
Конфликты23 ноября 2023 г.26:25 мин.
Показать еще