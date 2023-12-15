Бундестаг принял дополнительный бюджет на 2023 год

Для принятия бюджета парламентарии проголосовали за отмену "долгового тормоза" на текущий год. "Долговой тормоз" запрещает превышение федеральных расходов над доходами.

Германский бундестаг принял дополнительный федеральный бюджет на 2023 год6 согласованный правящей "светофорной коалицией". В ходе поименного голосования в пятницу, 15 декабря, депутаты 392 голосами против 274 высказались за корректировку бюджета, которая стала необходимой после соответствующего решения Федерального конституционного суда.

Чтобы открыть путь к принятию дополнительного бюджета, парламентарии ранее в тот же день вновь проголосовали за приостановку действия "долгового тормоза", закрепленного в конституции страны, на текущий год. Это бюджетное правило запрещает превышение федеральных расходов над доходами. Бундестаг голосует за приостановку "долгового тормоза" уже четвертый год подряд.

Постановление Конституционного суда ФРГ

Федеральный конституционный суд в середине ноября по иску оппозиционной христианско-демократической фракции признал незаконным наличие ряда отдельных фондов одновременно с собственно федеральным бюджетом. В итоге правящей коалиции пришлось перенести финансирование ограничения роста цен на электроэнергию и газ, а также помощи жертвам наводнения в долине реки Ар на новую правовую основу.

Помимо этого, в федеральный бюджет пришлось внести задним числом почти 45 млрд евро. Это привело к превышению потолка государственной задолженности, установленного конституцией.

Переработанный ныне проект федерального бюджета на текущий год предусматривает расходы на общую сумму 461,2 млрд евро - на 15 млрд меньше, чем планировалось первоначально.

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