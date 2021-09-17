Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
За три недели до выборов в бундестаг правительство Германии официально попросило Москву прекратить кибератаки. Берлин обвиняет в их организации российские спецслужбы.
ФБР сообщило о задержании хакера REvil, украинца Ярослава Васинского в Польше, а также розыске Евгения Полянина, предположительно, находящегося в России.
США и Россия после первой встречи Байдена и Путина в Женеве провели серию закрытых встреч, в том числе в Москве, Финляндии и Швейцарии, пишет американская газета The New York Times.
Кибератаки на единый портал госуслуг и на правительственный сайт для дистанционного электронного голосования "зашкаливают", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Большинство из них, по ее словам, идут из США и ФРГ.
Хакерские атаки, проводимые, предположительно, связанной с РФ группой Ghostwriter, недопустимы, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он призвал Москву к ответственному поведению в киберпространстве.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия