Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021)

Глава ЦИК РФ обвинила Германию и США в хакерских атаках

Кибератаки на единый портал госуслуг и на правительственный сайт для дистанционного электронного голосования "зашкаливают", заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Большинство из них, по ее словам, идут из США и ФРГ.