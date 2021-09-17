 Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 07.09.2021

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Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021)

За три недели до выборов в бундестаг правительство Германии официально попросило Москву прекратить кибератаки. Берлин обвиняет в их организации российские спецслужбы.

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