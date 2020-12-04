Германию засыпало снегом. Фотографии
В начале декабря 2023 года в Германию пришла зима - сильный снегопад случился намного раньше обычного времени.
Первое воскресенье декабря 2023 года на горе Большой Фельдберг в регионе Таунус около Франкфурта-на-Майне в Гессене.
На юге Германии ранний и сильный первый снегопад сезона осложнил или даже парализовал на некоторое время движение автомобильного транспорта.
Заснеженные пути в Мюнхене. Движение поездов в регионе было полностью остановлено, как и работа здешнего международного аэропорта.
Китайская башня в мюнхенском Английском саду. Летом здесь работает пивной сад. Зимой продают глинтвейн, о чем сообщает соответсвующая вывеска: "Glühwein".
Один из самых первых баварских снеговиков нынешней зимы посреди Английского сада.
Жители засыпанных снегом регионов, которым никуда не нужно было ехать, смогли насладиться выходными. Олимпийский парк в Мюнхене превратился в зимний курорт.
Мороз и солнце! Аммергауские Альпы в Баварии.
Баварский лев на набережной озера Штарнбергер-Зе в Тутцинге.
Озеро Штарнбергер-Зе в предгорьях Альп в Баварии.
В Германии многие пользуются велосипедами весь год, но все же не в такую погоду. Некоторые пересели на сани…
Шестого декабря будет отмечаться День святого Николая. Он уже в пути - около Бад-Заульгау в Баден-Вюртемберге, чтобы в свой праздник раздать детям подарки.
В баварской общине Бишофсвизен святой Николай в первое воскресенье декабря за пару дней до своего праздника уже обошел здешние дома в сопровождении такой вот свиты.
Зимняя сказка на горе Фельдберг в Шварцвальде в Баден-Вюртемберге.
В Шварцвальде снегом никого не удивишь, но первый снег в году все же вызывает особые эмоции. Утренняя прогулка в Уттенвайлере.
Паровоз посреди Швабского Альба. Местная транспортная компания предлагает зимой такие поездки для любителей железнодорожной романтики.
Придорожные кресты около Хоэнштайна в регионе Швабский Альб.
Зяблик на дереве где-то в зимнем Бранденбурге.
Дорога на вершину горы Калер-Астен в земле Северный Рейн - Вестфалия.
Пирамида в бранденбургском Бранице - ландшафтном парке, который более 175 лет назад заложил князь Герман фон Пюклер-Мускау.
На горе Шауинсланд около города Фрайбург-им-Брайсгау.