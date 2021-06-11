 Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 08.11.2021

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Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021)

Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.

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