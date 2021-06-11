Германию накрывает четвертая волна коронавируса (08.11.2021)

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Число заражений коронавирусом в Германии за неделю достигло максимума за все время пандемии в cтране.
В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.
Бустерные прививки от COVID-19 через полгода после курса вакцинации должны стать правилом, заявил глава Минздрава ФРГ Шпан. В стране зафиксирован новый пик заражаемости вирусом SARS-CoV-2 за сутки.
В Германии подходит к концу неделя всеобщей вакцинации. Успех правительственной кампании скромный. DW - о причинах этого и о других мерах властей по достижению коллективного иммунитета.
Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 74,7% взрослого населения и 33,2% детей и подростков в ФРГ.
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