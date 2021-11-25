 Германию накрыла четвертая волна пандемии (фотогалерея) | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 25.11.2021

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Германия

Германию накрыла четвертая волна пандемии (фотогалерея)

Четвертая волна пандемии для ФРГ оказалась самой тяжелой. Число жертв ковида в стране превысило 100 тысяч. Как немецкие власти борются со стремительным распространением коронавируса - в галерее DW.

  • Пожилой мужчина у могилы жины на кладбище в Бонне

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Печальная статистика

    На одном из кладбищ в Бонне мужчина скорбит о жене. Она - одна из более чем 100 тысяч жителей Германии, которые умерли из-за заражения коронавирусом. В последние дни в ФРГ снова начало резко расти число смертельных случаев от ковида. Если 1 октября скончались 66 человек, то в четвертую неделю ноября среднесуточный показатель составил более 200 летальных случаев.

  • Гробы в крематории

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Последнее предостережение

    Гробы у печи крематория. На крышке одного из них похоронным агентством мелом написано "корона" - как предостережение сотрудникам крематория. Как и раньше, жертвами пандемии по-прежнему становятся пожилые люди, не сделавшие прививку. Однако растет и число случаев, когда и вакцинированные заболевают ковидом.

  • Сотрудница дома престарелых неподалеку тестирует пожилого мужчину на коронавирус

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Пожилые люди более других подвержены риску

    Сотрудница дома престарелых неподалеку от Берлина тестирует пожилого мужчину на коронавирус. В прошедшие недели было множество случаев заражения жителей домов престарелых, часть из них умерла. Поэтому в Германии не прекращается дискуссия об обязательной вакцинации персонала таких учреждений. В Италии, Франции и Греции ее уже ввели, в Австрии такая мера запланирована на ближайшее будущее.

  • Школьники в Гамбурге тестируют себя на коронавирус перед началом уроков

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Регулярные тесты в детсадах и школах

    Тесты на коронавирус в школах и детских садах стали привычным делом для большинства детей. Ни одну другую группу населения не проверяют на ковид так часто и основательно. Но, не смотря на это, уровень заражения среди детей от 5 до 14 лет в три раза выше, чем в среднем по Германии. Многие родители надеются на скорый допуск к применению вакцин для детей.

  • Пациент в палате интенсивной терапии в Университетской клиники Лейпцига

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Врачи бьют тревогу

    Врач осматривает пациента в отделении интенсивной терапии Университетской клиники Лейпцига. До сих пор загруженность немецких больниц не достигла показателей прошлой зимы, однако врачи бьют тревогу. В Саксонии в некоторых клиниках готовятся к триажу (распределению пациентов на группы, исходя из срочности), так как опасаются, что скоро не смогут оказывать всем необходимую помощь в полном объеме.

  • Пациент в отделении интенсивной терапии подключен к аппарату ИВЛ

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Пациенты надолго остаются в отделениях интенсивной терапии

    Пациент в отделении интенсивной терапии городской клиники Дрездена. В Германии для оценки текущей ситуации используют показатель загруженности больниц. Его считают спорным, так как он с задержкой отражает уровень распространения инфекции. Кроме того, сейчас многие пациенты больниц моложе, чем в прошедшие три волны пандемии. Они дольше находятся в отделениях интенсивной терапии.

  • На перроне главного вокзала в Гамбурге

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Контроль в общественном транспорте

    В общественном транспорте с прошлой недели действует правило 3G - для поездок в автобусах и поездах нужно предъявить или сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном ковиде, или негативный тест на коронавирус. Контролировать их должны водители автобусов или проводники в поездах. Кроме того, в транспорте по-прежнему обязательно ношение защитной маски. За нарушения - штраф 150 евро.

  • Женщина с ноутбуком на диване. Работа из дома

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Мой дом - мой офис

    Тем, кто может работать из дома, настоятельно рекомендуют так и делать. Только в июне для компаний отменили обязанность предоставить максимальному числу сотрудников возможность работать на удаленке. Теперь это правило возвращается, чтобы сократить число контактов между людьми. Поэтому многие немцы снова работают за домашним столом - или на диване.

  • Рождественский базар во Фрайбурге

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Рождественские пряники или локдаун?

    Во многих городах Германии, например во Фрайбурге, с соблюдением ряда правил и ограниченным числом посетителей открываются рождественские базары. Однако из-за крайне высоких показателей заражения в Баварии и Саксонии решили отказаться в этом году от них. В Баварии вводят локдаун в общинах, в которых уровень заражения превысил 1000 случаев на 100 тысяч населения за неделю.

  • Указатель на вакцинный драйв-ин

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Сделать прививку не выходя из автомобиля

    Кампания по вакцинации пробуксовывает, поэтому правительство ФРГ решило снова сделать ставку на легкодоступные предложения: мобильные пункты вакцинации или вакцинный драйв-ин, когда можно получить укол не выходя из автомобиля. Кроме того, немцам настоятельно рекомендуют получить бустерную прививку, чтобы, как выразился будущий канцлер Олаф Шольц, сделать себя "зимостойкими".

  • Тест на антиген

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Бустерные прививки и регулярные тесты

    Бустерные прививки необходимы из-за того, что постоянно растет число людей, которые заразились коронавирусом, хотя и были вакцинированы. В остальном помогает только одно - регулярные тесты! Поэтому власти Германии через месяц после введения платы за тесты снова решили сделать их бесплатными для всех - как вакцинированных, так и не привившихся.

    Автор: Сергей Гуща, Томас Лачан


  • Пожилой мужчина у могилы жины на кладбище в Бонне

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Печальная статистика

    На одном из кладбищ в Бонне мужчина скорбит о жене. Она - одна из более чем 100 тысяч жителей Германии, которые умерли из-за заражения коронавирусом. В последние дни в ФРГ снова начало резко расти число смертельных случаев от ковида. Если 1 октября скончались 66 человек, то в четвертую неделю ноября среднесуточный показатель составил более 200 летальных случаев.

  • Гробы в крематории

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Последнее предостережение

    Гробы у печи крематория. На крышке одного из них похоронным агентством мелом написано "корона" - как предостережение сотрудникам крематория. Как и раньше, жертвами пандемии по-прежнему становятся пожилые люди, не сделавшие прививку. Однако растет и число случаев, когда и вакцинированные заболевают ковидом.

  • Сотрудница дома престарелых неподалеку тестирует пожилого мужчину на коронавирус

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Пожилые люди более других подвержены риску

    Сотрудница дома престарелых неподалеку от Берлина тестирует пожилого мужчину на коронавирус. В прошедшие недели было множество случаев заражения жителей домов престарелых, часть из них умерла. Поэтому в Германии не прекращается дискуссия об обязательной вакцинации персонала таких учреждений. В Италии, Франции и Греции ее уже ввели, в Австрии такая мера запланирована на ближайшее будущее.

  • Школьники в Гамбурге тестируют себя на коронавирус перед началом уроков

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Регулярные тесты в детсадах и школах

    Тесты на коронавирус в школах и детских садах стали привычным делом для большинства детей. Ни одну другую группу населения не проверяют на ковид так часто и основательно. Но, не смотря на это, уровень заражения среди детей от 5 до 14 лет в три раза выше, чем в среднем по Германии. Многие родители надеются на скорый допуск к применению вакцин для детей.

  • Пациент в палате интенсивной терапии в Университетской клиники Лейпцига

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Врачи бьют тревогу

    Врач осматривает пациента в отделении интенсивной терапии Университетской клиники Лейпцига. До сих пор загруженность немецких больниц не достигла показателей прошлой зимы, однако врачи бьют тревогу. В Саксонии в некоторых клиниках готовятся к триажу (распределению пациентов на группы, исходя из срочности), так как опасаются, что скоро не смогут оказывать всем необходимую помощь в полном объеме.

  • Пациент в отделении интенсивной терапии подключен к аппарату ИВЛ

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Пациенты надолго остаются в отделениях интенсивной терапии

    Пациент в отделении интенсивной терапии городской клиники Дрездена. В Германии для оценки текущей ситуации используют показатель загруженности больниц. Его считают спорным, так как он с задержкой отражает уровень распространения инфекции. Кроме того, сейчас многие пациенты больниц моложе, чем в прошедшие три волны пандемии. Они дольше находятся в отделениях интенсивной терапии.

  • На перроне главного вокзала в Гамбурге

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Контроль в общественном транспорте

    В общественном транспорте с прошлой недели действует правило 3G - для поездок в автобусах и поездах нужно предъявить или сертификат о вакцинации, или справку о перенесенном ковиде, или негативный тест на коронавирус. Контролировать их должны водители автобусов или проводники в поездах. Кроме того, в транспорте по-прежнему обязательно ношение защитной маски. За нарушения - штраф 150 евро.

  • Женщина с ноутбуком на диване. Работа из дома

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Мой дом - мой офис

    Тем, кто может работать из дома, настоятельно рекомендуют так и делать. Только в июне для компаний отменили обязанность предоставить максимальному числу сотрудников возможность работать на удаленке. Теперь это правило возвращается, чтобы сократить число контактов между людьми. Поэтому многие немцы снова работают за домашним столом - или на диване.

  • Рождественский базар во Фрайбурге

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Рождественские пряники или локдаун?

    Во многих городах Германии, например во Фрайбурге, с соблюдением ряда правил и ограниченным числом посетителей открываются рождественские базары. Однако из-за крайне высоких показателей заражения в Баварии и Саксонии решили отказаться в этом году от них. В Баварии вводят локдаун в общинах, в которых уровень заражения превысил 1000 случаев на 100 тысяч населения за неделю.

  • Указатель на вакцинный драйв-ин

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Сделать прививку не выходя из автомобиля

    Кампания по вакцинации пробуксовывает, поэтому правительство ФРГ решило снова сделать ставку на легкодоступные предложения: мобильные пункты вакцинации или вакцинный драйв-ин, когда можно получить укол не выходя из автомобиля. Кроме того, немцам настоятельно рекомендуют получить бустерную прививку, чтобы, как выразился будущий канцлер Олаф Шольц, сделать себя "зимостойкими".

  • Тест на антиген

    Четвертая волна пандемии ковида в Германии

    Бустерные прививки и регулярные тесты

    Бустерные прививки необходимы из-за того, что постоянно растет число людей, которые заразились коронавирусом, хотя и были вакцинированы. В остальном помогает только одно - регулярные тесты! Поэтому власти Германии через месяц после введения платы за тесты снова решили сделать их бесплатными для всех - как вакцинированных, так и не привившихся.

    Автор: Сергей Гуща, Томас Лачан


  

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Контекст

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