Германию накрыла четвертая волна пандемии (фотогалерея)

Четвертая волна пандемии ковида в Германии

Регулярные тесты в детсадах и школах

Тесты на коронавирус в школах и детских садах стали привычным делом для большинства детей. Ни одну другую группу населения не проверяют на ковид так часто и основательно. Но, не смотря на это, уровень заражения среди детей от 5 до 14 лет в три раза выше, чем в среднем по Германии. Многие родители надеются на скорый допуск к применению вакцин для детей.