Германию накрыла четвертая волна пандемии (фотогалерея)

Четвертая волна пандемии для ФРГ оказалась самой тяжелой. Число жертв ковида в стране превысило 100 тысяч. Как немецкие власти борются со стремительным распространением коронавируса - в галерее DW.
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Из-за уменьшения уровня защиты от коронавируса, который предоставляет прививка, Еврокомиссия предложила ограничить срок действия сертификатов вакцинации. Европейцам советуют делать бустерные прививки.
В отличие от многих стран, Германия сравнительно неплохо справилась с первыми тремя волнами пандемии. Но летом немцы проявили легкомыслие, и его последствия катастрофичны, считает Фабиан Шмидт.
Германии может быть необходима принудительная вакцинация, заявил глава Федерального объединения союзов немецких работодателей Райнер Дульгер.
Уже давно известно: заразиться ковидом в помещении легче, чем на улице. При этом уровень риска определяется разными факторами. Но и на воздухе тоже не стоит забывать о мерах предосторожности.
В ФРГ с конца ноября ужесточают ограничения для не привившихся от COVID-19. Что такое принципы 3G, 2G и 2G+ и можно ли еще без прививки от коронавируса ходить в парикмахерские и бордели, - у DW.