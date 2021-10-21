 Германию накрыл первый осенний шторм | Новости из Германии о Германии | DW | 21.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германию накрыл первый осенний шторм

В Германию пришла первая в году сильная осенняя буря. Стихия прервала железнодорожное сообщение по всей стране.

Ураган повалил дерево на автомобиль в Берлине, 21 октября 2021 года

Ураган повалил дерево на автомобиль в Берлине

Первый серьезный осенний шторм в текущем году обрушился на территорию Германии в четверг, 21 октября, вызвав перебои в железнодорожном сообщении по всей стране. В федеральных землях Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхальт из-за непогоды приостановили движение региональных поездов, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB). В Северном Рейне - Вестфалии на время было прекращено движение поездов дальнего следования.

"Для нормализации движения потребуется некоторое время", - сказал агентству dpa представитель DB в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, добавив, что сейчас железнодорожное сообщение в регионе постепенно восстанавливается. По данным концерна, в ряде земель, включая Саар, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг и Баварию, по-прежнему наблюдаются отмены и задержки в движении поездов.

Жителей предупреждают об угрозе наводнения

Согласно прогнозу Немецкой метеорологической службы (Deutscher Wetterdienst, DWD), в течение дня ожидаются сильные порывы ветра, которые местами могут достигать ураганной силы. Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) предупредило об опасности штормового прилива в четверг во второй половине дня на побережье Северного моря, а также в районе рек Везер и Эльба. Штормовые приливы не исключены также в пятницу.

По всей Германии тысячи сотрудников специальных служб убирают деревья, поваленные на железнодорожные пути, дороги, автомобили и жилые постройки, ремонтируют поврежденные линии электропередач, устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных ураганным ветром и ливнями. В некоторых землях есть пострадавшие.

Смотрите также:

  • Ганновер

    Немецкая осень - 2020

    Наше путешествие по осенней Германии начнем на заливных лугах реки Лайне около столицы Нижней Саксонии Ганновера, немного побеспокоив здешних косуль…

  • Варнемюнде

    Немецкая осень - 2020

    Один из первых штормовых дней нынешней осени на Балтийском море около курорта Варнемюнде, Мекленбург - Передняя Померания.

  • Магдебург

    Немецкая осень - 2020

    Осенние фасады в столице земли Саксония-Анхальт Магдебурге

  • Мюнхен

    Немецкая осень - 2020

    Белка на орешнике в одном из парков Мюнхена, Бавария

  • Замок Иппенбург

    Немецкая осень - 2020

    Декоративные тыквы на выставке в замке Иппенбург около Оснабрюка, Нижняя Саксония

  • Дрезден

    Немецкая осень - 2020

    Октябрьское утро в Дрездене на Эльбе, Саксония

  • Фольках

    Немецкая осень - 2020

    Какая подборка осенних снимков без паутины с капелями росы! Эта фотография сделана около баварского Фолькаха.

  • Хильдесхайм

    Немецкая осень - 2020

    Утренняя пробежка под Хильдесхаймом. На фоне солнца также видна лопасть ветроэнергетической установки.

  • Бад-Бергцаберн

    Немецкая осень - 2020

    Виноградники в окрестностях Бад-Бергцаберна в земле Рейнланд-Пфальц

  • Кельн

    Немецкая осень - 2020

    Покрасневшие листья девичьего винограда в дождливом Кельне

  • Штраубинг

    Немецкая осень - 2020

    Поле с тыквами около баварского Штраубинга

  • Ульм

    Немецкая осень - 2020

    Пасмурный день в окрестностях Ульма, Баден-Вюртемберг

  • Кайзерштуль

    Немецкая осень - 2020

    Озеро в бывшем карьере около города Фогтсбург в регионе Кайзерштуль, Баден-Вюртемберг

  • Пильниц

    Немецкая осень - 2020

    Каштаны сейчас падают на землю повсюду в Германии. Эта фотография сделана во дворцовом парке в Пильнице около Дрездена, Саксония.

  • Рудные горы

    Немецкая осень - 2020

    Осень 2020 года в Рудных горах, Саксония

  • Августусбург

    Немецкая осень - 2020

    Еще одна фотография из Рудных гор, сделанная около города Августусбург

  • Герден

    Немецкая осень - 2020

    Последние часы существования лабиринта на кукурузном поле около нижнесаксонского города Гердена

  • Люнебургская пустошь

    Немецкая осень - 2020

    Осенний ландшафт Люнебургской пустоши в Нижней Саксонии

  • Шварцвальд

    Немецкая осень - 2020

    Поросшие лесом холмы около города Филлинген-Швеннинген в Шварцвальде, Баден-Вюртемберг

  • Ой-Миттельберг

    Немецкая осень - 2020

    В баварской общине Ой-Миттельберг в разгар осени уже выпал свежий снег…

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 01:52

Погодные катаклизмы - 2021: наводнение в Германии, пожары в России и США (15.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Транспортный коллапс из-за сильных снегопадов в Германии (09.02.2021)  

Рады ли немцы зиме?  

Реклама

Самые читаемые

Белорусский транзит беженцев в ЕС. Чем ответит Берлин Лукашенко?  

Стартовала самая длительная космическая миссия в истории КНР  

Белорусы об эмиграции в Грузию: Вначале кажется, что едешь на отдых  