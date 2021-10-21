Германию накрыл первый осенний шторм

Первый серьезный осенний шторм в текущем году обрушился на территорию Германии в четверг, 21 октября, вызвав перебои в железнодорожном сообщении по всей стране. В федеральных землях Тюрингия, Саксония и Саксония-Анхальт из-за непогоды приостановили движение региональных поездов, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB). В Северном Рейне - Вестфалии на время было прекращено движение поездов дальнего следования.

"Для нормализации движения потребуется некоторое время", - сказал агентству dpa представитель DB в Саксонии, Саксонии-Анхальт и Тюрингии, добавив, что сейчас железнодорожное сообщение в регионе постепенно восстанавливается. По данным концерна, в ряде земель, включая Саар, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Баден-Вюртемберг и Баварию, по-прежнему наблюдаются отмены и задержки в движении поездов.

Жителей предупреждают об угрозе наводнения

Согласно прогнозу Немецкой метеорологической службы (Deutscher Wetterdienst, DWD), в течение дня ожидаются сильные порывы ветра, которые местами могут достигать ураганной силы. Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) предупредило об опасности штормового прилива в четверг во второй половине дня на побережье Северного моря, а также в районе рек Везер и Эльба. Штормовые приливы не исключены также в пятницу.

По всей Германии тысячи сотрудников специальных служб убирают деревья, поваленные на железнодорожные пути, дороги, автомобили и жилые постройки, ремонтируют поврежденные линии электропередач, устраняют последствия дорожно-транспортных происшествий, спровоцированных ураганным ветром и ливнями. В некоторых землях есть пострадавшие.

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