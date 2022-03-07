 Германия завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде | Новости из Германии о Германии | DW | 07.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Германия завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде

Паралимпийская чемпионка Анна-Лена Форстер выиграла в суперкомбинации на монолыже, придя первой в слаломе сидя.

Германская горнолыжница Анна-Лена Форстер на Паралимпиаде в Пекине

Анна-Лена Форстер

Двукратная чемпионка зимних Паралимпийских игр горнолыжница Анна-Лена Форстер (Anna-Lena Forster) выиграла во втором забеге суперкомбинации на монолыже первое золото для Германии на Паралимпиаде в Пекине в понедельник, 7 марта. По итогам заезда Форстер на 0,77 секунды опередила японку Момоку Мураоку.

"Невероятно, безумие! С точки зрения эмоций, это были настоящие американские горки, - сказала Форстер. - Я знаю, что слалом - моя сильная сторона, но никогда не думала, что смогу наверстать шесть секунд". Перед слаломом немка отставала от японки более чем на 6 секунд. 

Суперкомбинация включает один заезд слалома и один заезд скоростного спуска либо супергиганта.

Форстер уже побеждала в суперкомбинации в Пхёнчхане в 2018 году, а также выиграла золото в слаломе. В целом, это ее восьмая медаль на Паралимпийских играх и уже третья в Пекине после двух серебряных медалей.

Зимние Паралимпийские игры 2022 года начались в столице КНР 4 марта.

Спортсменов из РФ и Беларуси отстранили от Паралимпиады

3 марта Международный паралимпийский комитет отстранил сборные России и Беларуси от Игр в Пекине, изменив свое первоначальное решение по этому поводу. МПК пояснил, что спортсмены из многих стран отказывались соревноваться с россиянами и белорусами, из-за чего проведение Игр оказалось под угрозой. Сообщалось также, что в олимпийской деревне возникла напряженная ситуация. Ранее ожидалось, что российским и белорусским паралимпийцам разрешат участвовать в состязаниях без использования национальных флагов и другой символики. 

Зимняя Паралимпиада продлится до 13 марта. В ее рамках спортсмены разыграют 78 комплектов медалей в шести видах спорта.

Смотрите также:

  • Мирайтова и Сомэйти - талисманы на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио

    Талисманы Олимпийских игр

    Токио 2021

    На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, которые должны были пройти в 2020 году, но которые пришлось из-за пандемии COVID-19 перенести на лето 2021 года, талисманами спортсменов будут Мирайтова (что означает будущее и вечность) и Сомэйти (один из видов цветущей сакуры).

  • Такса Вальди - талисман Олимпиады в Мюнхене

    Талисманы Олимпийских игр

    Мюнхен 1972

    Первым официальным талисманом в истории Олимпийских игр стала такса Вальди. Именно животные чаще всего становились символичным атрибутом Олимпиады. Собаку выбрали из-за ее охотничьих качеств, которые есть и у каждого настоящего спортсмена, - стойкость, упорство, ловкость.

  • Талисман Олимпиады в Монреале - бобр

    Талисманы Олимпийских игр

    Монреаль 1976

    Канадский бобр по имени Амик стал талисманом в Монреале. "Амик" на языке коренного населения Канады также означает "бобр". Это животное является национальным символом страны.

  • Медвежонок Миша - талисман Олимпиады 1980 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Москва 1980

    На летних Олимпийских играх 1980 года, которые прошли в России (тогда СССР), официальным талисманом был выбран бурый медведь. Медвежонок Миша стал любимцем миллионов.

  • Орленок Сэм - талисман Олимпиады 1984 года

    Талисманы Олимпийских игр

    Лос-Анджелес 1984

    На Олимпийских играх в США талисманом стал национальный символ страны - орел. Орленку Сэму на голову надели цилиндр, раскрашенный в цвета американского флага.

  • Тигренок на Олимпийских играх в Южной Корее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сеул 1988

    На первых Олимпийских играх в Южной Корее талисманом стал амурский тигр - весьма дружелюбный на вид. Тигренку Ходори надели традиционную черную шапку на ухо.

  • Талисман Олимпийских игр в Барселоне - Коби

    Талисманы Олимпийских игр

    Барселона 1992

    Щенок по кличке Коби стал талисманом Олимпийских игр в Барселоне. Его прообразом стала каталонская овчарка. Об этом сходстве велось много споров. Журналисты TAZ тогда написали: "Коби с таким же успехом мог быть свиньей".

  • Иззи в Атланте

    Талисманы Олимпийских игр

    Атланта 1996

    На Олимпиаде 1996 года талисманом впервые стал вымышленный герой. Странное существо получило не менее странное имя - Иззи, которое произошло от "Whatizit?" или "What is it?" ("Что это?").

  • Талисманы Олимпиады 2000 года в Сиднее

    Талисманы Олимпийских игр

    Сидней 2000

    Знакомьтесь: Олли, Сид и Милли. Кукабара, утконос и ехидна, - все эти животные обитают только в Австралии. Почему сразу три талисмана в Австралии? Это было связано со вступлением в третье тысячелетие.

  • Феб и Афина - талисманы Олимпиады в Греции

    Талисманы Олимпийских игр

    Афины 2004

    Феб и Афина были выбраны в честь греческих богов. По форме они напоминали античные куклы.

  • Талисманы летней Олимпиады в Пекине

    Талисманы Олимпийских игр

    Пекин 2008

    Пять фигур символизируют пять олимпийских колец. Первые слоги имен талисманов Олимпийских игр в Пекине (не будем перечислять все) означают: "Пекин приветствует вас!"

  • Венлок и Мандевилль

    Талисманы Олимпийских игр

    Лондон 2012

    Талисманами летних Олимпийских игр в 2012 году, которые прошли в Лондоне, стали Венлок и Мандевилль. Они символизируют цифровизацию и технологический прогресс.

  • Винисиус и Том

    Талисманы Олимпийских игр

    Рио-де-Жанейро 2016

    Официальные талисманы соревнований - Винисиус и Том. Это собирательные образы, которые олицетворяют флору и фауну Бразилии.

    Автор: Беттина Бауман, Марина Борисова


Смотреть видео 02:36

Почему испортились отношения между Литвой и Китаем и при чем тут Тайвань (10.02.2022)

Контекст

Санкции против Беларуси за войну РФ в Украине: что запретил Минску Запад

Страны Запада ввели в отношении России беспрецедентные санкции за вторжение в Украину. Налагаются они и Беларусь - за пособничество РФ. Какие именно меры в отношении кого в РБ и кем приняты - у DW.  

Иностранных зрителей не пустят на зимние Игры в Пекине

Билеты на Олимпийский игры и соревнования Паралимпиады в Пекине будут доступны только жителям "материкового Китая". Оргкомитет обещает признать все вакцины, рекомендованные ВОЗ, международными организациями и странами.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Австрийский Ишгль усиливает меры безопасности для любителей горных лыж  

Талибы против спортсменов: экс-капитану сборной по баскетболу на колясках пришлось бежать в Испанию (16.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Украина отвергла предложение Москвы об эвакуации населения в Россию  

Почти половина немцев поддерживает восстановление призыва в армию  

Посольство ФРГ недипломатично отреагировало на твит российских коллег  