 Германия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом | Новости из Германии о Германии | DW | 09.11.2021

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Германия

Германия второй день подряд фиксирует максимумы по заражаемости ковидом

В недельном исчислении суточный прирост заражений коронавирусом в Германии вырос более чем вдвое. Будущая правящая коалиция согласовала пакет мер по борьбе с ковидом.

Монитор смартфона с индексом заражаемости и карта Германии

Только накануне в Германии был достигнут максимум по заражаемости ковидом

В Германии семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом второй день подряд достигает пиковых значений. По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на утро вторника, 9 ноября, заражаемость выросла до 213,7 случая на 100 тыс. населения. Только накануне был зафиксирован показатель в 201,1 случая - на тот момент максимум за все время пандемии в ФРГ. Неделю назад заражаемость ковидом в Германии еще составляла 153,7, а в октябре - 64,4 случая на 100 тыс. населения.

Суточный прирост новых заражений в ФРГ вырос в недельном исчислении более чем вдвое до 21 832 случаев (10 813 - неделей ранее). Абсолютный максимум по суточному приросту был установлен 5 ноября, когда в стране было зарегистрировано 37 120 новых случаев коронавирусной инфекции.

Рост количества смертей

За последние сутки в Германии также зафиксировано 169 смертей от коронавируса (81 - неделей ранее). В целом за все время пандемии в ФРГ коронавирусом заразились уже 4 804 378 человек, 96 727 из них умерли.

Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии - важнейший в Германии критерий для введения актикоронавирусных ограничений, - по данным на 8 ноября, вырос до 3,93 на 100 тыс. населения. Максимальное значение по данному показателю - 15,5 - было установлено в декабре 2020 года на пике второй волны пандемии.

Между тем будущая правящая коалиция в Германии в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов 8 ноября согласовала каталог мер по борьбе с коронавирусом до 19 марта 2022 года. В числе прочего предусматривается возвращение бесплатных антигенных экспресс-тестов и введение режима 3G на рабочем месте (допуск лишь для привитых, переболевших и протестированных). Новый масштабный локдаун не планируется.

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    Автор: Андрей Гурков


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