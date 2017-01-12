Ток-шоу "В самую точку"

Германия с новым канцлером: что это значит для Лукашенко и Путина?

8 декабря Олаф Шольц будет избран в бундестаге новым канцлером. Коалицию, которую в ФРГ вошли социал-демократы, либералы и "зеленые", впервые удалось сформировать на федеральном уровне. И впервые МИД Германии возглавит женщина: Анналена Бербок от "зеленых", известная жесткой критикой в адрес Лукашенко и Путина. Чего ждать от нового правительства ФРГ Беларуси и России - в новом выпуске ток-шоу.