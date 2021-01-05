Суд: Германия вправе судить иностранных военных преступников

Иностранные военнослужащие не защищены в Германии от преследования за совершение военных преступлений, следует из постановления Федерального конституционного суда в Карлсруэ, обнародованного в четверг, 28 января.

Военные, являясь "представителями государственной власти", не могут ссылаться на право на неприкосновенность, поэтому органы юстиции ФРГ вправе преследовать нарушения норм международного права, допущенные иностранными военнослужащими и другими государственными служащими, указал суд.

Афганский военный преступник

Суд в Карлсруэ вынес такое решение, рассмотрев дело задержанного в Германии афганца, которого на родине обвиняют в военных преступлениях. Его, в частности, обвиняют в том, что он угрожал пленным, жестоко обращался с ними и открыто выставил у стены в качестве "трофея" тело одного из командиров исламского движения "Талибан".

Верховный земельный суд Мюнхена приговорил его к двум годам лишения свободы. Федеральная прокуратура передала это дело на пересмотр в Федеральный конституционный суд, который в итоге не только подтвердил решение мюнхенского суда, но и воспользовался случаем для принципиального прояснения вопроса о неприкосновенности иностранных военнослужащих.

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