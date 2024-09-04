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Германия завоевала пятое золото Паралимпийских игр в Париже

Роман Сулима
4 сентября 2024 г.

Медаль высшей пробы на счету чемпионки мира по велоспорту Майке Хаусбергер. Еще у двух представителей немецкой сборной - серебро и бронза на велотреке. На данный момент ФРГ на 12-м месте в медальном зачете.

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Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября
Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентябряФото: DIMITAR DILKOFF/AFP

Чемпионка мира по велоспорту Майке Хаусбергер (Maike Hausberger) в среду, 4 сентября, завоевала пятую для Германии золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже. 29-летняя спортсменка из Трира была лучшей в шоссейной гонке с раздельным стартом на 14,1 километра в категории C1 - 3. Ветеран немецкой сборной Михаэль Тойбер (Michael Teuber) завоевал серебро на велотреке, а чемпионка Паралимпиады в Токио Анника Зейен-Гилес (Annika Zeyen-Giles) - бронзу.

"Невероятно приятно взять золото после бронзы", - сказала Хаусбергер. Велогонщица, страдающая спастическим гемипарезом, была почти на 16 секунд быстрее занявшей второе место британки Фрэнсис Браун на холмистой трассе с двумя крутыми подъемами и общим набором высоты 140 метров в районе Клиши-су-Буа.

До Хаусбергер золотые медали для Германии завоевали пловчихи Йозия Топф (Josia Topf) и Таня Шольц (Tanja Scholz), стрелок Наташа Хилтроп (Natascha Hiltrop) и фехтовальщик на колясках Морис Шмидт (Maurice Schmidt). На данный момент сборная ФРГ занимает двенадцатое место в медальном зачете.

Сборная Германии на Паралимпиаде

Команду Германии на Паралимпийских играх представляют143 спортсмена в 18 из 22 видов спорта, за исключением футбола для незрячих, голбола, тхэквондо и тяжелой атлетики. Паралимпиада в Париже продлится до 8 сентября.

 

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