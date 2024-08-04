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Германия завоевала четвертое "золото" Олимпиады в Париже

Ольга Лебедева
4 августа 2024 г.

Немцы победили в командной выездке на соревнованиях по конному спорту, опередив команды Дании и Великобритании. Германия занимает 11-ю строчку в неофициальном зачете Олимпиады в Париже.

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Немецкие наездники
Немецкие наездники принесли Германии четвертое "золото" Олимпиады в ПарижеФото: Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

Сборная ФРГ завоевала четвертую золотую медаль на летних Олимпийских играх в Париже. В субботу, 3 августа, немцы Изабель Верт (Isabell Werth), Фредерик Вандрес (Frederic Wandres) и Джессика фон Бредов-Верндль (Jessica von Bredow-Werndl) победили в командной выездке на соревнованиях по конному спорту с крайне малым преимуществом 0,121 балла.

Серебряная медаль досталась команде Дании, бронзовая - наездникам из Великобритании. Для сборной Германии это уже третье "золото" в данной дисциплине подряд: ФРГ побеждала в командной выездке на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио.

Серебро Германии в десятиборье

Кроме того, в шаге от золотой медали в десятиборье был немец Лео Нойгебауэр (Leo Neugebauer), для победы ему не хватило чуть менее 50 пунктов. В итоге он получил серебро, а победителем стал представитель Норвегии Маркус Рут.

На данный момент Германия занимает на 11-е место в неофициальном общем медальном зачете летней Олимпиады в Париже. У сборной ФРГ четыре золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали. Первые три золотые медали Германия завоевала в плавании, академической гребле и конном спорте.

Лидируют в неофициальном зачете Китай, США и Франция, в первую десятку входят также: Австралия, Великобритания, Южная Корея, Япония, Италия, Нидерланды и Канада.

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