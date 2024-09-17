ФРГ высылает афганцев через Ташкент и ждет узбеков на работу

В ходе визита немецкого канцлера Шольца в Центральную Азию Германия и Узбекистан подписали уникальное миграционное соглашение. В чем его суть и каковы плюсы для Берлина и Ташкента?

В ходе своего визита в Казахстан и Узбекистан с 15 по 17 сентября 2024 года канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) принял участие в саммите в формате "С5 плюс 1" вместе с лидерами пяти стран Центральной Азии: Казахстана,Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. А также провел несколько встреч и подписал ряд двусторонних соглашений, касающихся, экономического сотрудничества и энергетики. Одним из самых важных из подписанных документов стало миграционое соглашение с Узбекистаном. В чем его суть и каковы особенности?

Германия заключила миграционное соглашение с Узбекистаном

В Самарканде, городе с почти трехтысячелетней историей, расположенном на когда-то проходившем здесь Шелковом пути, в присутствии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и канцлера ФРГ Олафа Шольца представители двух стран подписали миграционное соглашение, которое в Германии расценивают как один из самых важных результатов поездки Шольца в регион.

Этот документ, с одной стороны, открывает возможности для легальной миграции специалистов из Узбекистана в Германию. А с другой - позволяет Берлину депортировать из страны узбекских граждан, не имеющих права оставаться на ее территории, хотя доля таковых, по сравнению с общим числом лиц, которые должны быть депортированы из ФРГ, незначительна - всего 0,1%, то есть около 200 человек.

С конца августа ФРГ впервые за несколько лет выслала из страны нескольких афганцев, которым было отказано в предоставлении убежища. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Но самое главное - этот документ позволяет выдворять из страны при посредничестве Узбекистана также и афганских граждан, совершивших преступления в Германии и не имеющих права на убежище. По данным агентства dpa, в ФРГ на данный момент находятся около 225 тысяч лиц, которые должны быть депортированы. По состоянию на 2023 год среди них было 24 тысячи афганцев .

На данный момент Берлин заключил шесть подобных соглашений, которые, кроме прочего, позволяют выдворять из страны граждан (тех стран, которые подписали соглашение), не имеющих права оставаться на территории ФРГ. Так, накануне визита канцлера в Центральную Азию аналогичный документ был подписан с Кенией. Несколько лет назад подобные договора были заключены с Грузией, Индией, Марокко и Колумбией. Интенсивные переговоры на эту тему ведутся также с Молдовой и Кыргызстаном.

Афганцев будут депортировать при участии Узбекистана

Согласно подписанному в Самарканде документу, Узбекистану отведена ключевая роль в процессе депортации афганцев из Германии, поскольку устанавливать дипломатические отношения с правительством талибов в Кабуле и вести с ним прямые переговоры Берлин не хочет.

Между тем с конца августа этого года Германия впервые за несколько лет выслала из страны нескольких граждан Афганистана, которые совершили здесь преступления и которым было отказано в предоставлении убежища. Авиарейс из ФРГ с 28 депортированными на борту вылетел в Афганистан при посредничестве Катара.

Нэнси Фезер Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Для Германии подписание миграционного соглашения с Узбекистаном является успехом. На фоне жарких дебатов по поводу миграционной политики правительство в Берлине неоднократно обещало ускорить темпы высылки совершивших преступления афганцев и сирийцев. Но для этого был необходим партнер в регионе, который мог бы выступить в качестве посредника между властями ФРГ и представителями радикального исламистского движения "Талибан". Узбекистан, как соседняя с Афганистаном страна, может в этом помочь.

По данным издания Der Spiegel, с мая 2024 года министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вела такие переговоры с правительством Узбекистана, и Ташкент продемонстрировал тогда свою готовность. Как сообщает Der Spiegel, стороны договорились, в частности, о том, что афганцы, которых депортируют из Германии, сначала будут доставлены в Узбекистан рейсом авиакомпании Kam Air. Их последующую отправку в Кабул, как и согласование всех действий с талибами, берет на себя Ташкент. Кроме того, обсуждалась и возможность прямых авиарейсов для депортации афганцев - из Лейпцига в Кабул. Эти полеты будут осуществляться чартерной авиакомпанией, принадлежащей владельцу Kam Air.

Йоахим Штамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

После подписания миграционного соглашения специальный уполномоченный федерального правительства по вопросам миграции Йоахим Штамп (Joachim Stamp) подчеркнул, что были сформулированы "четкие правила для совместной работы по возращению на родину людей, не имеющих права оставаться в Германии". А министр внутренних дел ФРГ поблагодарила правительство Узбекистана за достигнутую договоренность о всестороннем сотрудничестве в этой сфере. "Эффективная процедура возвращения людей, у которых нет права оставаться в Германии, важна для ограничения нелегальной миграци", - указала министр.

С другой стороны, Нэнси Фезер отметила, что благодаря миграционному соглашению ФРГ предлагает "хорошие возможности для квалифицированных работников из Узбекистана на нашем рынке труда, а также для дальнейшего обучения и получения ими образования в Германии". "Потому что во многих отраслях нам срочно нужны хорошо обученные и квалифицированные специалисты из-за границы", - подчеркнула Фезер.

В Германии ждут квалифицированных специалистов из Узбекистана

Фразой "Добро пожаловать" прокомментировал возможность для квалифицированных специалистов из Узбекистана легально приехать в Германию на работу и канцлер Олаф Шольц. Речь идет, прежде всего, о специалистах, которые смогут работать в сфере ухода за пожилыми и больными людьми и в системе здравоохранения, где наблюдается острый дефицит кадров. А спецуполномоченный правительства ФРГ по делам миграции, в свою очередь, подчеркнул: "Узбекистан - важный для нас партнер в Центральной Азии. У него есть большой потенциал - это хорошо образованная, эффективная рабочая сила. Германия от этого выигрывает. А молодым людям из Узбекистана предоставляются новые шансы".

В центре Ташкента. Ежегодный прирост населения Узбекистана составляет почти 800 тысяч человек. Фото: Vladimir Smirnov/TASS/dpa/picture alliance

"Цель правительства Узбекистана, которое подписало этот документ, - наладить прозрачное, системное партнерство в сфере организованной трудовой миграции. Считаю это взаимовыгодным партнерством", - так оценила подписание миграционного соглашения руководитель Офиса достижения результатов (Delivery Unit) Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана Азиза Умарова.

Отвечая на вопросы DW, она подчеркнула, что "в Узбекистане наблюдается избыток трудовых ресурсов. Ежегодно прирост населения составляет почти 800 тысяч человек, это более 2%. Причем население в стране молодое, средний возраст - 28 лет". По ее словам, в Узбекистане "ежегодно создаются сотни тысяч рабочих мест. Но темпы роста трудовых ресурсов превышают темпы создания рабочих мест. Поэтому Узбекистан проводит системную работу по трудоустройству населения за рубежом".

Азиза Умарова сказала, что большая часть трудовых мигрантов выезжает в Россию, едут также в Южную Корею и Турцию. "В последнее время мы уделяем большое внимание диверсификации внешней трудовой миграции. Главное условие - это достойные условия труда для наших граждан, обеспеченность их социально-трудовых прав. В этом плане Германия, конечно, привлекательный рынок. Там относительно высокие зарплаты, но важнее всего - права граждан гарантируются, они получают возможность повысить свою квалификацию", - поясняет Умарова.

Беате Эшмент Фото: Annette Riedl

"В Узбекистане большой переизбыток рабочей силы и очень молодое население, которое действительно хорошо образовано, - сообщила в интервью DW немецкий эксперт по Центральной Азии Беате Эшмент (Beate Eschment). - И это в интересах Германии, что такие хорошо подготовленные люди приедут к нам, что тоже предусмотрено соглашением. Есть надежда, что приезд этих люднй не вызовет таких возражений в обществе, в отличие от того, что, к сожалению сейчас происходит".

"Мы надеемся, что отработав в Германии, узбекистанцы вернутся домой"

При этом Азиза Умарова подчеркивает: "В целом, мы исходим из того, что все это не будет вести к "утечке мозгов". Мы надеемся, и это наша цель, что наши граждане, отработав в Германии, по истечении трудовых отношений будут возвращаться и вносить вклад в промышленно-технологическую модернизацию региона".

"В Центральной Азии формируется новая архитектура экономического взаимодействия, емкий рынок с динамично растущим потребительским спросом и богатыми трудовыми ресурсами. И Германия это понимает. Поэтому в Самарканде была принята Программа промышленного и технологического сотрудничества. Это и есть будущее. А не трудовая миграция", - уточнила руководитель Офиса достижения результатов Агентства стратегических реформ при президенте Узбекистана Азиза Умарова.

По ее данным, сегодня более 1200 тыс. граждан Узбекистана уехали в Германию с целью трудоустройства. Они работают в гостиницах, ресторанах, социальных учреждениях. Часть из них одновременно работает и учится. "Всего же в Германии проживают 13 тысяч узбекистанцев. Менталитет наших людей таков, что сильны семейные узы, люди стараются вернуться и никогда не терять связь со страной", - заключила Умарова.