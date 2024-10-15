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Германия выделит ВОЗ 360 млн евро

Александра Иванова
15 октября 2024 г.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гербейсус поблагодарил канцлера ФРГ Олафа Шольца за активную работу Германии по мобилизации других стран для поддержки ВОЗ.

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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус выступает на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине 14 октября 2024 года
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус в Берлине 14 октября 2024 годаФото: John Macdougall/AFP/Getty Images

Германия выделит 360 млн евро на финансирование работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период с 2025 по 2028 годы. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине в понедельник, 14 октября.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус поблагодарил главу германского правительства. "Мы приветствуем активность Германии по финансированию ВОЗ на сумму около 400 млн долларов в ближайшие четыре года, в том числе выделение 260 млн (долларов, в пересчете: 238 млн евро. - Ред.) новых добровольных взносов", - написал он в соцсети X, указав, что ВОЗ "до глубины души" благодарна Шольцу за его роль в мобилизации других стран для ее поддержки.

Вечером 14 октября представители ВОЗ объявили, что по итогам донорской конференции, организованной в Берлине Германией, Францией и Норвегией, было получено согласие на выделение более одного миллиарда долларов (в пересчете: 0,92 млрд евро) на финансирование работы организации. Уточняется, что на самом саммите были получены гарантии на выделение 700 млн долларов. Финансирование еще на 300 млн долларов было согласовано до мероприятия, в первую очередь, за счет обязательств ЕС и Африканского Союза. 

Планируется, что эти средства будут направлены на борьбу ВОЗ со смертностью при причинам, которые возможно предотвратить, в частности, за счет прививок.

Ключевые темы Всемирного саммита по здравоохранению

Членами ВОЗ сегодня являются более 190 государств. В своем выступлении на Всемирном саммита по здравоохранению Олаф Шольц выразил сожаление, что в последнее время так мало стран выделяли ей значительную финансовую помощь. "Было бы лучше, если бы  мы могли нести ответственность на многих плечах, - посетовал он. - Важен каждый вклад, даже самый малый".

Ключевыми темами на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине стало улучшение здоровья женщин и девочек, а также борьба со вспышками оспы обезьян и заражений вирусом Марбург в Африке. Также обсуждались влияние изменения климата на здоровье и польза и риски, связанные с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения.

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