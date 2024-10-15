Германия выделит ВОЗ 360 млн евро

Германия выделит 360 млн евро на финансирование работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период с 2025 по 2028 годы. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине в понедельник, 14 октября.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус поблагодарил главу германского правительства. "Мы приветствуем активность Германии по финансированию ВОЗ на сумму около 400 млн долларов в ближайшие четыре года, в том числе выделение 260 млн (долларов, в пересчете: 238 млн евро. - Ред.) новых добровольных взносов", - написал он в соцсети X, указав, что ВОЗ "до глубины души" благодарна Шольцу за его роль в мобилизации других стран для ее поддержки.

Вечером 14 октября представители ВОЗ объявили, что по итогам донорской конференции, организованной в Берлине Германией, Францией и Норвегией, было получено согласие на выделение более одного миллиарда долларов (в пересчете: 0,92 млрд евро) на финансирование работы организации. Уточняется, что на самом саммите были получены гарантии на выделение 700 млн долларов. Финансирование еще на 300 млн долларов было согласовано до мероприятия, в первую очередь, за счет обязательств ЕС и Африканского Союза.

Планируется, что эти средства будут направлены на борьбу ВОЗ со смертностью при причинам, которые возможно предотвратить, в частности, за счет прививок.

Ключевые темы Всемирного саммита по здравоохранению

Членами ВОЗ сегодня являются более 190 государств. В своем выступлении на Всемирном саммита по здравоохранению Олаф Шольц выразил сожаление, что в последнее время так мало стран выделяли ей значительную финансовую помощь. "Было бы лучше, если бы мы могли нести ответственность на многих плечах, - посетовал он. - Важен каждый вклад, даже самый малый".

Ключевыми темами на Всемирном саммите по здравоохранению в Берлине стало улучшение здоровья женщин и девочек, а также борьба со вспышками оспы обезьян и заражений вирусом Марбург в Африке. Также обсуждались влияние изменения климата на здоровье и польза и риски, связанные с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения.