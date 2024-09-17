Германия выделит Украине 100 млн евро зимней помощи

Россия вновь планирует "зимнюю войну" в Украине, чтобы сделать жизнь ее граждан как можно ужаснее, заявила в Кишиневе глава МИД ФРГ. При этом помощь Украине - это и поддержка Молдовы, подчеркнула она.

Германия выделит Украине 100 млн евро дополнительной помощи на предстоящий зимний сезон. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Кишинев во вторник, 17 сентября.

"Понятно, что наступает осень и скоро зима", - цитирует Reuters заявление главы МИД Германии перед началом заседания в рамках "Платформы поддержки Молдовы". Бербок обвинила Россию в планировании очередной "зимней войны с целью сделать жизнь людей в Украине как можно более ужасной".

Одновременно Бербок указала, что непосредственно после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия попыталась разрушить и Молдову. Но властям в Кишиневе удалось остановить потоки дезинформации и кибератаки, а европейские партнеры наметили для Молдовы путь в направлении ЕС, отметила она. Попытки президента РФ Владимира Путина "ввергнуть страну в хаос" оказались безуспешны, а Молдова "стала ближе к ЕС", пояснила немецкий министр.

"Молдова может стать следующей целью РФ"

Вместе с тем Бербок подчеркнула, что наибольшей угрозой для Молдовы остается продолжающаяся война РФ против Украины, и если Россия добъется военных успехов в этой стране, следующей целью может стать Молдова. "Поэтому поддержка Украины - это и поддержка Молдовы", - добавила она.

"Платформа поддержки Молдовы" была создана по инициативе Германии в апреле 2022 года после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В нее также входят Франция и Румыния. Темами переговоров 17 сентября станут экономическое развитие и энергоснабжение Молдовы, а также проводимая этой страной правовая реформа. "Конференция поддерживающих Молдову призвана защитить ее от российских попыток дестабилизации", - заявила накануне Бербок.