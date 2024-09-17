Германия выделит Украине 100 млн евро зимней помощи

Германия выделит Украине 100 млн евро зимней помощи17 сентября 2024 г.
Германия выделит Украине 100 млн евро дополнительной помощи на предстоящий зимний сезон. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Кишинев во вторник, 17 сентября.
"Понятно, что наступает осень и скоро зима", - цитирует Reuters заявление главы МИД Германии перед началом заседания в рамках "Платформы поддержки Молдовы". Бербок обвинила Россию в планировании очередной "зимней войны с целью сделать жизнь людей в Украине как можно более ужасной".
Одновременно Бербок указала, что непосредственно после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия попыталась разрушить и Молдову. Но властям в Кишиневе удалось остановить потоки дезинформации и кибератаки, а европейские партнеры наметили для Молдовы путь в направлении ЕС, отметила она. Попытки президента РФ Владимира Путина "ввергнуть страну в хаос" оказались безуспешны, а Молдова "стала ближе к ЕС", пояснила немецкий министр.
"Молдова может стать следующей целью РФ"
Вместе с тем Бербок подчеркнула, что наибольшей угрозой для Молдовы остается продолжающаяся война РФ против Украины, и если Россия добъется военных успехов в этой стране, следующей целью может стать Молдова. "Поэтому поддержка Украины - это и поддержка Молдовы", - добавила она.
"Платформа поддержки Молдовы" была создана по инициативе Германии в апреле 2022 года после широкомасштабного российского вторжения в Украину. В нее также входят Франция и Румыния. Темами переговоров 17 сентября станут экономическое развитие и энергоснабжение Молдовы, а также проводимая этой страной правовая реформа. "Конференция поддерживающих Молдову призвана защитить ее от российских попыток дестабилизации", - заявила накануне Бербок.