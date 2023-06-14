Германия выделила первый транш на противоракетный щит

Противоракетный щит должен заработать в ФРГ до конца 2025 года. Среди прочего для этого Берлин хочет закупить системы ПРО у Израиля.

Комитет бундестага Германии по бюджету в среду, 14 июня, одобрил выделение транша в размере 560 млн евро на закупку системы противоракетной обороны Arrow 3 у Израиля. Предполагается, что контракт на закупку системы ПРО будет заключен с Израилем до конца 2023 года, а его общая стоимость составит около 4 млрд евро.

Кроме того, комитет бундестага по бюджету дал добро на выделение около 950 миллионов евро для покупки 6 немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Предполагается, что в ФРГ противоракетный щит, который будет создан по аналогии с израильским "Железным куполом", заработает к концу 2025 года.

Возможные риски

Федеральная счетная палата Германии ранее отчитывалась о возможных рисках, с которыми ФРГ столкнется при заключении договора с Израилем. Эксперты указывали, что в стране не завершены подготовительные строительные работы, требуемые для размещения комплекса Arrow 3. Среди прочего, выбранное место размещения системы в Брандебурге может вызвать проблемы из-за песчаного грунта, сообщали СМИ со ссылкой на отчет ведомства.

В случае, если контракт с Израилем не удастся заключить по вине Германии, ей придется выплатить Израилю компенсацию в размере до 560 млн евро - эта сумма совпадает с траншем, одобренным комитетом по бюджету.

Щит для всей Германии и Европы

Германия еще осенью 2022 года совместно с 14 другими стран НАТО запустила проект по созданию европейской системы противовоздушной обороны European Sky Shield. В рамках этого проекта планируется объединить различные системы ПВО, предназначенные для уничтожения баллистических, крылатых ракет и боевых беспилотников.

Создание противоракетного щита над Германией обсуждается с марта 2022 года в связи с войной, развязанной Россией против Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) еще тогда говорил о возможности приобретения систем ПРО для защиты от потенциального нападения России: "Мы все должны понимать, что у нас есть сосед, который готов применить силу для продвижения своих интересов. Поэтому мы должны все вместе стать настолько сильными, чтобы этого не произошло".

Германия считает путинскую Россию одной из главных угроз Западу

Между тем нынешняя Россия "в обозримом будущем является самой большой угрозой" странам евроатлантического пространства, говорится в первой Стратегии национальной безопасности ФРГ, которая была представлена 14 июня. Документ на более чем 40 страницах во многом стал ответом на вторжение армии РФ в Украину, хотя идея его принятия появилась раньше.

Германия в ближайшее время планирует не только и не столько усилить свою армию, сколько уменьшить уязвимость и зависимость, в том числе - в сфере энергетики, кибербезопасности и поставок жизненно необходимых товаров из-за рубежа, следует из Стратегии нацбезопасности.

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