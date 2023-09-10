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Германия впервые стала чемпионом мира по баскетболу

Ольга Лебедева
10 сентября 2023 г.

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу, одержав в финале мирового первенства в Маниле победу над сербами со счетом 83:77 (47:47).

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Немецкие баскетболисты во время финального матча ЧМ на Филиппинах
Немецкие баскетболисты во время финального матча ЧМ на ФилиппинахФото: Eloisa Lopez/REUTERS

Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу. В воскресенье, 10 сентября, немецкая команда в финале мирового первенства в Маниле одержала победу над сербами со счетом 83:77 (47:47).

Победа сборной во главе с капитаном Деннисом Шрёдером (Dennis Schröder) и тренера Гордона Херберта (Gordon Herbert) стала одним из самых больших сюрпризов в истории немецкого спорта, такого успеха не добивалось даже поколение легендарного немецкого баскетболиста, звезды НБА  Дирка Новицки (Dirk Nowitzki). На пути к финалу немцы, среди прочего, выиграли поединки против Латвии в четвертьфинале и США в полуфинале.

Первое золото на международном турнире после ЧЕ 1993 года

Самыми результативными игроками среди немцев в финале стали разыгрывающий защитник и капитан бундестим Деннис Шрёдер, который записал в свой актив 28 очков, а также легкий форвард Франц Вагнер (Franz Wagner), на счету которого 19 очков. У сербов успешнее всего сыграл атакующий защитник Алекса Аврамович, набравший 21 очко.

Золото ЧМ в Маниле стало вторым международным титулом немецких баскетболистов после победы на чемпионате Европы в 1993 году, который они выиграли под руководством нынешнего главного тренера сборной Сербии Светислава Пешича.

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Немецкие баскетболисты во время финального матча ЧМ на Филиппинах

Германия впервые стала чемпионом мира по баскетболу

Спорт10 сентября 2023 г.
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