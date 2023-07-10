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ФРГ впервые направит солдат в Австралию для учений

Екатерина Венкина
1 ч. назад

ФРГ направит до 240 немецких солдат для участия в учениях Talisman Sabre в Австралии, сообщил командующий сухопутными войсками бундесвера.

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Альфонс Майс
Альфонс Майс (фото из архива)Фото: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/picture alliance

Германия впервые направит солдат в Австралию для совместных учений с примерно 30 000 военнослужащих из 12 других стран. Об этом заявил командующий сухопутными войсками бундесвера генерал-лейтенант Альфонс Майс (Alfons Mais) в интервью, опубликованном агентством Reuters в понедельник, 10 июля.

К Индо-Тихоокеанскому региону приковано повышенное внимание Берлина на фоне усиления напряженности там, отмечает агентство.

"Этот регион имеет огромное значение как для нас в Германии, так и для Европейского Союза в силу экономической взаимозависимости", - отметил Майс.

ФРГ направит на учения до 240 солдат

По его словам, до 240 немецких солдат, в том числе - 170 десантников и 40 морских пехотинцев, примут участие в учениях Talisman Sabre с 22 июля по 4 августа, крупнейших совместных маневрах Австралии и США.

Немецкие военнослужащие будут тренироваться в ведении боевых действий в джунглях и десантных операциях - вместе с солдатами из таких стран, как Индонезия, Япония, Южная Корея, Франция и Великобритания.

"Мы стремимся продемонстрировать, что являемся надежными и дееспособными партнерами, вносящими свой вклад в стабилизацию основанного на правилах порядка в регионе", - подчеркнул Альфонс Майс.

Австралия поставит Германии более 100  Boxer

Между тем стало известно, что Австралия поставит Германии более 100 многоцелевых бронированных транспортных средств модульной системы Boxer. Соответствующее соглашение подписано 10 июля на фоне визита премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в Берлин, передало Reuters. По его данным, речь идет об одной из крупнейших оружейных сделок в истории Австралии, стоимость которой превышает 1 млрд австралийских долларов (600 млн евро). В марте компания Rheinmetall начала производство этих систем в австралийском Квинсленде.

Ранее, в марте, стало известно, что Австралия хочет приобрести у США до пяти атомных подлодок, а в долгосрочной перспективе - построить новое поколение таких субмарин совместно с Вашингтоном и Лондоном.

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