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Солдаты бундесвера в Гао (фото из архива)
Солдаты бундесвера в Гао (фото из архива)Фото: photothek/picture alliance
ПолитикаГермания

Германия возобновила миссию бундесвера в Мали

Жан Рофе
22 мин. назад

Участие военных бундесвера в миротворческой миссии ООН было приостановлено на фоне спора с малийским правительством из-за права на перелет.

https://www.dw.com/ru/germania-vozobnovila-missiu-bundesvera-v-mali/a-63037450

Германия во вторник, 6 сентября, возобновила миссию бундесвера в Мали, которая была приостановлена почти месяц назад на фоне разногласий с правительством западноафриканской страны. "Теперь солдаты могут снова проводить патрулирование за пределами Гао", - говорится в сообщении бундесвера в Twitter.

Минобороны Германии 12 августа объявило о приостановке участия бундесвера в составе миротворческой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) "до дальнейшего уведомления". Причиной такого решения был назван очередной отказ в праве на перелет для перевозки нового персонала. Это право не было предоставлено, несмотря на соответствующее обещание местных властей.

Кроме того, в аэропорту Гао были замечены российские силы, что усилило беспокойство Берлина по поводу расширения военного присутствия РФ в Мали после ухода французских войск. Ранее на этой неделе министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предупредила, что Германии, возможно, также придется вывести войска, если малийское правительство не обеспечит их безопасность.

Участие бундесвера в миссии ООН в Мали

В конце июня Совет Безопасности ООН продлил миротворческую миссию MINUSMA в Мали еще на год. На данный момент германский бундесвер задействует в миссии более 1000 своих солдат. Между тем работа миротворцев в Мали осложняется рядом обстоятельств, связанных с напряженностью в отношениях между этой западноафриканской страной и ее международными партнерами и активизацией в стране экстремистских группировок.

После военного переворота в мае 2021 года в стране правит военная хунта, поддерживающая тесные связи с Россией и пользующаяся услугами ЧВК Вагнера, бойцов которой в Мали называют "военными консультантами".

В феврале 2022 года Париж на фоне напряженности в отношениях между французскими властями и военной хунтой, находящейся у власти в Мали, объявил о решении завершить там операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран. 15 августа пресс-служба Елисейского дворца сообщила, что Мали покинул последний французский солдат, задействованный в операции "Бархан".

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