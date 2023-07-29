Германия вернула Польше колокол, вывезенный во время войны

Спустя 81 год церковный колокол вернули в церковь на территории Польши. В Германию его вывезли во время Второй мировой войны - на переплавку.

Старинный колокол до настоящего времени находился в мюнхенской Церкви Голгофы. 25 июля его в ходе торжественной церемонии передали Польше, откуда он был вывезен во время Второй мировой войны.

Этот так называемый "часовой" колокол был отлит в 1792 году в литейной мастерской Йохана Георга Кригера (Johann Georg Krieger) во Вроцлаве (нем. - Бреслау) для церкви в деревне Гросхаммер в Силезии. С 1945 года этот район был передан Польше, а деревня переименована в Кузничиско. Эту информацию предоставил Мюнхенский деканат Евангелическо-лютеранской церкви Баварии.

Колокол, находившийся в силезской церкви, в 1942 году сняли и переправили в Гамбург. В это время нацисты начали систематически переплавлять колокола для военных целей, и его, вероятно, ожидала такая же участь. Но почему он уцелел? Как оказался в противоположной от Гамбурга стороне Германии, в Мюнхене? Пока нет ответа на эти вопросы.

То, что эта историческая церковная реликвия вернулась туда, откуда была изъята, является заслугой потомков семей, живших в Гросхаммере до Второй мировой войны. В 1990-х годах поиски привели их в Мюнхен - в церковь, где находился колокол на протяжении последних десятилетий. Дальше дело застопорилось. Как объяснили в мюнхенском деканате, официальных запросов из Польши в последующие годы не поступало. Только весной этого года был снова установлен контакт с польским городом Тшебницей, частью которого является деревня Кузничиско. И вскоре было подготовлено соглашение о возврате колокола. Церковь Голгофы, где он до сих пор висел, с конца 2005 была недействующей, но несколько лет назад храм передали Грузинской православной церкви во временное пользование.

Колокол до последнего дня висел в Церкви Голгофы в Мюнхене Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

В бывшем Гросхаммере находится небольшая евангелическая церковь. С 2020 года местные власти ремонтируют ветхое строение, пришедшее в упадок. По окончании работ там планируется открыть дом для общины. Поэтому польские прихожане обратились к Евангелическо-лютеранской церкви Баварии с просьбой передать им колокол. И вот спустя 81 год он вернулся на свою историческую родину.

Зачем нацистам были нужны колокола?

В ФРГ с 1966 года существует архив колоколов. Он был создан как часть исторического архива Германского национального музея в Нюрнберге (Das Deutsche Glockenarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg) - крупнейшего в мире культурно-исторического и художественного музея немецкоязычных народов Европы. В архиве хранится документация на 16 тысяч колоколов, конфискованных нацистами в 1940-1943 годах. В частности, это около 30 тысяч учетных карточек, 13 тысяч фотонегативов, гипсовых слепков, бумажных копий и т.д. В общей сложности - более двух километров архивных полок.

Во время Второй мировой войны многие церкви в "третьем рейхе", куда входила и Силезия, были вынуждены отдать свои колокола. Их отправляли на переплавку.

Колокола складывали друг на друга в специальных пунктах сбора, самый крупный из которых находился в порту Гамбурга. Первоначально требовалась бронза, а затем подлежали сдаче также изделия из меди и латуни. В результате все церковные колокола в "третьем рейхе" были распределены на четыре класса качества и снабжены инвентарным номером. Самой ценной была категория D. В начале войны собрали и переплавили категорию А - примерно три четверти всех колоколов. Затем начали переплавлять и экземпляры, представлявшие историческую ценность или с особенно красивым звучанием. Самые старые из них датировались XV веком.

В ходе торжественной церемонии колокол передали для возвращения в Польшу Фото: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Почему не все колокола вернулись на родину?

К концу войны остались непереплавленными 16 тысяч колоколов. Чтобы составить на них рукописные карточки для архива - с датой отливки, именем литейщика, описанием украшений и надписей, а также с фотографиями, - сотрудникам ведомства по охране памятников пришлось несколько месяцев провести на колокольном "кладбище" в порту Гамбурга.

Возвращение колоколов церквям на территории Германии было завершено в 1970-х годах: большинство вернулось на прежние места. Исключение составили колокола из Силезии. А поскольку хранение было дорогим, их решили отдать во временное пользование нуждающимся общинам в ФРГ.

В последнее время Германия предпринимает множество шагов для окончательного освобождения от нацистского прошлого, и один из них - возвращение церковных колоколов в их родные города и общины.

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